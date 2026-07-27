Boszorkányok márpedig vannak?

Komian boszorkánydoktor Elefántcsontparton. Fotó: SIA KAMBOU / AFP

Az ebola kétszer öl

Problémát okoz, hogy azokon a területeken, ahol terjed az ebola sokszor boszorkánysággal vádolják meg azokat, akik felépültek, máskor pedig a gyerekeket vádolják meg boszorkánysággal, ha szüleik megkapják a kórt. A gyerekeket így elűzik a faluból, akik nagy számban vándorolnak a környéken. A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából 50 ezer gyerek él a főváros utcáin, akiknek nagy részét a családja azért tagadta ki, mert boszorkánysággal vádolták meg őket.

A nagy számban Afrikába özönlő migránsok egy része szintén hisz a boszorkányokban, így több olyan eset is történt Európában, amikor hagyományos afrikai varázslással kapcsolatban bűncselekményeket hajtottak végre a bevándorlók, még gyilkosságra is volt példa. A migrációs válság hatására ugyanakkor az ilyen esetek száma egyre növekszik.

Borítókép: Nigériai gyerekek tiltakoznak a boszorkányság bélyege ellen (Fotó: AFP)