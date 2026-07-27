afrikamigrációboszorkány

Boszorkányok márpedig vannak?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet arra szólította fel Ghánát, hogy fogadja el a boszorkánysággal való vád elítélését megfogalmazó jogszabályt. Accra azonban vonakodik ellenjegyezni a törvényt, lakosságának többsége ugyanis hisz a boszorkányokban.

Sitkei Levente
2026. 07. 27. 6:15
Nigériai gyerekek tiltakoznak a boszorkányság bélyege ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Komian boszorkánydoktor Elefántcsontparton.
Komian boszorkánydoktor Elefántcsontparton. Fotó: SIA KAMBOU / AFP

Az ebola kétszer öl

Problémát okoz, hogy azokon a területeken, ahol terjed az ebola sokszor boszorkánysággal vádolják meg azokat, akik felépültek, máskor pedig a gyerekeket vádolják meg boszorkánysággal, ha szüleik megkapják a kórt. A gyerekeket így elűzik a faluból, akik nagy számban vándorolnak a környéken. A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából 50 ezer gyerek él a főváros utcáin, akiknek nagy részét a családja azért tagadta ki, mert boszorkánysággal vádolták meg őket

A nagy számban Afrikába özönlő migránsok egy része szintén hisz a boszorkányokban, így több olyan eset is történt Európában, amikor hagyományos afrikai varázslással kapcsolatban bűncselekményeket hajtottak végre a bevándorlók, még gyilkosságra is volt példa. A migrációs válság hatására ugyanakkor az ilyen esetek száma egyre növekszik.

Borítókép: Nigériai gyerekek tiltakoznak a boszorkányság bélyege ellen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekorbán viktor

A szabadság koalíciója – már ma lépéseket kell tenni a rohamtempóban kiépülő önkényuralommal szemben

Gajdics Ottó avatarja

Orbán Viktor egy szélesebb értelemben vett ellenállási stratégiát ajánlott híveinek azokkal szemben, akik a nemzeti oldal létére törnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.