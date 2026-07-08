Ebola: Reménytelen harc a kórral
Több mint ötszáz ember halt meg eddig a legutóbbi ebolajárványban a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A szomorú mérföldkő idején a legsúlyosabban érintett területeken dolgozó egészségügyi szakemberek sztrájkkal fenyegetőznek, mert a kormányzat szerintük magukra hagyja őket az ebola elleni harcban. A jelenlegi Kongó 17. hivatalosan elismert ebolajárványa.
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