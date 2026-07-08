Ebola: Reménytelen harc a kórral

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Több mint ötszáz ember halt meg eddig a legutóbbi ebolajárványban a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A szomorú mérföldkő idején a legsúlyosabban érintett területeken dolgozó egészségügyi szakemberek sztrájkkal fenyegetőznek, mert a kormányzat szerintük magukra hagyja őket az ebola elleni harcban. A jelenlegi Kongó 17. hivatalosan elismert ebolajárványa.

Sitkei Levente
2026. 07. 08. 5:50
Fotó: Europress/AFP/Jospin Mwisha
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Hegyi Zoltán
idezojelekamerika

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Tagadhatatlan, hogy sok minden van a rovásukon a síksági indiánok kiirtásától a mélyállamig, de az amerikai álom és ígéret a mai napig él és virul.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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