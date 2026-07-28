Saját párttársa utasította rendre Magyar Pétert az Országgyűlésben, már másodszor kapott piros lapot

Az érintettek később igyekeztek csillapítani a találgatásokat. Közös fényképet is közzétettek, hangsúlyozva, hogy nincs közöttük személyes konfliktus, Forsthoffer Ágnes pedig azóta ideiglenes kormányfőként is feladatot kapott.
Az elemző szerint továbbra is példátlan
A keddi incidens után Nagy Attila Tibor ismét megszólalt közösségi oldalán. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az új kormány hivatalba lépése óta már másodszor fordul elő, hogy a parlament kormánypárti ülésvezetője nyilvánosan rendre utasítja a miniszterelnököt.
Mint írta, még három hónap sem telt el az új kormány felállása óta, de már másodszor fordul elő, hogy a parlament kormánypárti ülésvezetője rászól, szembekerül a kormány vezetőjével a plenáris ülésen. Ez is példátlan.
Takács Péter felszólalása sem telt feszültség nélkül
A miniszterelnök figyelmeztetését megelőzően is feszült hangulat jellemezte az ülést. Takács Péter felszólalását többször bekiabálások zavarták meg, majd a Tisza Párt képviselői tapsolással szakították félbe a beszédét.
A korábbi egészségügyi államtitkár ezt követően azt kérte Hallerné Nagy Anikótól, hogy az ötperces felszólalási keretéhez számítsák hozzá azt az időt, amelyet a bekiabálások miatt elveszített. A levezető elnök helyt adott a kérésnek, és tizenegy másodperccel meghosszabbította Takács Péter felszólalását, ám elvette a szót a képviselőtől, mielőtt befejezhette volna mondanivalóját.
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