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Saját párttársa utasította rendre Magyar Pétert az Országgyűlésben, már másodszor kapott piros lapot

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Alig egy hónappal azután, hogy megvonták tőle a szót az Országgyűlésben, ismét rendre utasították Magyar Péter miniszterelnököt a parlamentben. A keddi ülésen Hallerné Nagy Anikó levezető elnök csengetéssel figyelmeztette a kormányfőt, hogy ne zavarja a szavazást, ami után a kormánypárti képviselők tapssal reagáltak. A jelenet azért is figyelemre méltó, mert az új parlament megalakulása óta ez már a második hasonló eset.

Gábor Márton
2026. 07. 28. 13:25
Fotó: Ladóczki Balázs
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Az érintettek később igyekeztek csillapítani a találgatásokat. Közös fényképet is közzétettek, hangsúlyozva, hogy nincs közöttük személyes konfliktus, Forsthoffer Ágnes pedig azóta ideiglenes kormányfőként is feladatot kapott.

Az elemző szerint továbbra is példátlan

A keddi incidens után Nagy Attila Tibor ismét megszólalt közösségi oldalán. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az új kormány hivatalba lépése óta már másodszor fordul elő, hogy a parlament kormánypárti ülésvezetője nyilvánosan rendre utasítja a miniszterelnököt.

Mint írta, még három hónap sem telt el az új kormány felállása óta, de már másodszor fordul elő, hogy a parlament kormánypárti ülésvezetője rászól, szembekerül a kormány vezetőjével a plenáris ülésen. Ez is példátlan.

Takács Péter felszólalása sem telt feszültség nélkül

A miniszterelnök figyelmeztetését megelőzően is feszült hangulat jellemezte az ülést. Takács Péter felszólalását többször bekiabálások zavarták meg, majd a Tisza Párt képviselői tapsolással szakították félbe a beszédét.

A korábbi egészségügyi államtitkár ezt követően azt kérte Hallerné Nagy Anikótól, hogy az ötperces felszólalási keretéhez számítsák hozzá azt az időt, amelyet a bekiabálások miatt elveszített. A levezető elnök helyt adott a kérésnek, és tizenegy másodperccel meghosszabbította Takács Péter felszólalását, ám elvette a szót a képviselőtől, mielőtt befejezhette volna mondanivalóját.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Velkey György (Fotó: Ladóczki Balázs)

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