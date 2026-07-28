Queen-koncertfilmmel indul a klasszikus film maraton

A klasszikus film ünnepe szeptemberben

A BKFM mintegy száz vetítéssel várja a közönséget 2026. szeptember 15-20. között a főváros több helyszínén, köztük az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, a Francia Intézetben és szabadtéri vetítéseken.

A műsorban kiemelt szerepet kapnak frissen restaurált alkotások premierjei és filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kísér. A Nyitott archívumok válogatás egyedülálló betekintést nyújt a világ vezető filmarchívumainak kulisszái mögé, bemutatva a legújabb restaurálásokat és ritka filmkincseket.

A BKFM vendégei közt idén is lesznek közismert hazai és nemzetközi, filmalkotók. A fesztivál kiemelt figyelmet fordít a fiatal közönségre: a diákvetítéseket az alkotók részvételével szervezik, emellett beszélgetések, workshopok és interaktív programok is várják az iskolai csoportokat. A budapesti Maratont a három legjelentősebb, filmörökséget bemutató európai fesztivál között tartják számon a nagyvilágban, a bolognai Il Cinema Ritrovato és a lyoni Lumière Fesztivál mellett. A Budapesti Klasszikus Film Maraton teljes programját augusztus végén hozza nyilvánosságra a Nemzeti Filmintézet.