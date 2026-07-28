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Queen-koncertfilmmel indul a klasszikus film maraton

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A felejthetetlen Queen-koncertfilmmel indul a kilencedik Budapesti Klasszikus Film Maraton, mely szeptember 15-től 20-ig tart. Negyven évvel ezelőtt, 1986 júliusában a Queen történelmet írt a Népstadionban. A vasfüggöny mögötti első gigantikus stadionkoncert nemcsak egy felejthetetlen generációs élmény volt, hanem a szabadság szimbóluma is. Most ez a korszakos pillanat visszatér a nagyvászonra – olyan látvány- és hangzásvilággal, ahogy még nem tapasztalhatták a nézők.

Magyar Nemzet
2026. 07. 28. 12:16
Fotó: CHRISTIAN ROSE Forrás: Christian Rose
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A klasszikus film ünnepe szeptemberben  

A BKFM mintegy száz vetítéssel várja a közönséget 2026. szeptember 15-20. között a főváros több helyszínén, köztük az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, a Francia Intézetben és szabadtéri vetítéseken.

A műsorban kiemelt szerepet kapnak frissen restaurált alkotások premierjei és filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kísér. A Nyitott archívumok válogatás egyedülálló betekintést nyújt a világ vezető filmarchívumainak kulisszái mögé, bemutatva a legújabb restaurálásokat és ritka filmkincseket.

A BKFM vendégei közt idén is lesznek közismert hazai és nemzetközi, filmalkotók. A fesztivál kiemelt figyelmet fordít a fiatal közönségre: a diákvetítéseket az alkotók részvételével szervezik, emellett beszélgetések, workshopok és interaktív programok is várják az iskolai csoportokat. A budapesti Maratont a három legjelentősebb, filmörökséget bemutató európai fesztivál között tartják számon a nagyvilágban, a bolognai Il Cinema Ritrovato és a lyoni Lumière Fesztivál mellett. A Budapesti Klasszikus Film Maraton teljes programját augusztus végén hozza nyilvánosságra a Nemzeti Filmintézet.

 

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