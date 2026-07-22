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Freddie Mercury szobrot avatnak Balatonszemesen

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A világ harmadik köztéri Freddie Mercury-szobrát avatják fel a XXXIII. Queen Fesztivál kiemelt eseményeként július 25-én Balatonszemesen a Zenepavilonnál. A Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület kezdeményezése Balatonszemes önkormányzatának együttműködésével valósulhatott meg. A fesztivál egyik kiemelt vendége Peter Freestone, Freddie Mercury egykori személyi asszisztense lesz, aki immár második alkalommal látogat Balatonszemesre. A Freddie Mercury-mellszobor felállítását a Sony Music menedzsmentje is hivatalosan jóváhagyta.

Magyar Nemzet
2026. 07. 22. 15:59
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A polgármester szerint Freddie Mercury méltó helyre kerül Balatonszemesen, ahol Latinovits Zoltán, Bujtor István, Reich Károly és Gárdonyi Géza emléke is jelen van.

„Egy világnagyságról beszélünk, egy olyan zenei ikonról, aki letette a névjegyét a világ minden pontján. Biztos vagyok benne, hogy a szobor helyszíne zarándokhellyé válik, a világ számos országából érkeznek majd hozzánk olyan látogatók, akik szeretnék felkeresni ezt az emlékhelyet.” Hozzátette: “A településnek ez nem került pénzébe, ugyanakkor örömmel álltunk a kezdeményezés mellé.” A polgármester szerint a Freddie Mercury-mellszobor Balatonszemes nemzetközi ismertségét is növelheti.

A XXXIII. Queen Fesztivált 2026. július 22-26. között rendezik meg Balatonszemesen. A programban több tribute zenekar koncertje, közösségi rendezvények és kulturális események is szerepelnek. A Freddie Mercury-mellszobor avatására július 25-én, szombaton este 19:00 órától kerül sor a balatonszemesi Zenepavilonnál. A fesztivál díszvendége Peter Freestone, Freddie Mercury egykori személyi asszisztense, aki második alkalommal látogat Balatonszemesre. Az ünnepélyes átadó után lézershow és koncertek színesítik az estét. A balatonszemesi fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható.

Freddie Mercury-mellszobor avatás 

2026. július 25. (szombat), 19 óra

Zenepavilon (Balatonszemes, Kisfaludy u. 1.)

 

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