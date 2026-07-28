A magánegészségügynek készítheti elő a terepet a Tisza – Hegedűs Zsolt elárulta a részleteket
Óvatosan fogalmazva, de Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamentben belebegtette, hogy változhat az állami és a magánegészségügy helyzete. Ennél lényegre törőbb volt Svéd Tamás államtitkár, aki még a Magyar Orvosi Kamara főtitkáraként egyértelművé tette, hogy helyet kell csinálni a magánszektor számára, de a kórházbezárásoktól sem riadna vissza. Ezzel a 2010 előtti szocialista-liberális kormányzás alatti káosz térhet vissza.
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