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egészségügytiszaHegedűs Zsoltegészségügyi miniszterországgyűlés

A magánegészségügynek készítheti elő a terepet a Tisza – Hegedűs Zsolt elárulta a részleteket

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Óvatosan fogalmazva, de Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamentben belebegtette, hogy változhat az állami és a magánegészségügy helyzete. Ennél lényegre törőbb volt Svéd Tamás államtitkár, aki még a Magyar Orvosi Kamara főtitkáraként egyértelművé tette, hogy helyet kell csinálni a magánszektor számára, de a kórházbezárásoktól sem riadna vissza. Ezzel a 2010 előtti szocialista-liberális kormányzás alatti káosz térhet vissza.

Máté Patrik
2026. 07. 28. 11:50
Fotó: Ladóczki Balázs
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