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Ronnie O'Sullivan már csak rövid ideig bírja, videón a maximumbrék is Sanghajból

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A legnagyobb klasszisok is megkezdték a menetelést az új sznúkeridényben. A Shanghai Masters ugyan nem pontszerző torna, így is magas színvonalra lehet számítani Kínában. A rekordgyőztes Ronnie O'Sullivan sikerrel kezdett, és a nyolcaddöntőben máris a címvédő Kyren Wilson vár rá kedden.

Wiszt Péter
2026. 07. 28. 9:47
Ronnie O'Sullivan győzelemmel kezdte az idényt Fotó: Xinhua via AFP/Chen Haoming
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Selby kiesett, a világbajnok visszatér

A nyitókör legnagyobb meglepetését a négyszeres világbajnok Mark Selby kiesése okozta, az angol klasszis ellen Csou Jüe-lung magas színvonalú találkozó végén, döntő frémben jutott tovább. A kínaiaknak az is örömre adott okot, hogy további három játékosuk is nyolcaddöntőbe került, közülük Hsziao Kuo-tung ott az ausztrál Neil Robertson ellen 147-es maximumbréket is lökött kedden.

A második kiemelt Vu Ji-cö a vb-döntő óta először szerdán lép asztalhoz, Sanghajban honfitársa, Sze Csia-huj ellen kezd.

Shanghai Masters, nyolcaddöntők:

  • Kyren Wilson (angol, 1. kiemelt)–Ronnie O'Sullivan (angol, 13.)
  • Mark Williams (walesi, 8.)–Chris Wakelin (angol, 12.)
  • Csao Hszin-tung (kínai, 5.)–Ting Csün-huj (kínai, 14.)
  • Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 11.)
  • Judd Trump (angol, 3.)–Barry Hawkins (angol, 10.)
  • John Higgins (skót, 6.)–Jack Lisowski (angol, 16.)
  • Shaun Murphy (angol, 7.)–Csou Jüe-lung (kínai, 18.)
  • Vu Ji-cö (kínai, 2.)–Sze Csia-huj (kínai, 15.)

 

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