Ronnie O'Sullivan már csak rövid ideig bírja, videón a maximumbrék is Sanghajból

Selby kiesett, a világbajnok visszatér

A nyitókör legnagyobb meglepetését a négyszeres világbajnok Mark Selby kiesése okozta, az angol klasszis ellen Csou Jüe-lung magas színvonalú találkozó végén, döntő frémben jutott tovább. A kínaiaknak az is örömre adott okot, hogy további három játékosuk is nyolcaddöntőbe került, közülük Hsziao Kuo-tung ott az ausztrál Neil Robertson ellen 147-es maximumbréket is lökött kedden.

A második kiemelt Vu Ji-cö a vb-döntő óta először szerdán lép asztalhoz, Sanghajban honfitársa, Sze Csia-huj ellen kezd.

Shanghai Masters, nyolcaddöntők: