Ronnie O'Sullivan már csak rövid ideig bírja, videón a maximumbrék is Sanghajból

Selby kiesett, a világbajnok visszatér
A nyitókör legnagyobb meglepetését a négyszeres világbajnok Mark Selby kiesése okozta, az angol klasszis ellen Csou Jüe-lung magas színvonalú találkozó végén, döntő frémben jutott tovább. A kínaiaknak az is örömre adott okot, hogy további három játékosuk is nyolcaddöntőbe került, közülük Hsziao Kuo-tung ott az ausztrál Neil Robertson ellen 147-es maximumbréket is lökött kedden.
A második kiemelt Vu Ji-cö a vb-döntő óta először szerdán lép asztalhoz, Sanghajban honfitársa, Sze Csia-huj ellen kezd.
Shanghai Masters, nyolcaddöntők:
- Kyren Wilson (angol, 1. kiemelt)–Ronnie O'Sullivan (angol, 13.)
- Mark Williams (walesi, 8.)–Chris Wakelin (angol, 12.)
- Csao Hszin-tung (kínai, 5.)–Ting Csün-huj (kínai, 14.)
- Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 11.)
- Judd Trump (angol, 3.)–Barry Hawkins (angol, 10.)
- John Higgins (skót, 6.)–Jack Lisowski (angol, 16.)
- Shaun Murphy (angol, 7.)–Csou Jüe-lung (kínai, 18.)
- Vu Ji-cö (kínai, 2.)–Sze Csia-huj (kínai, 15.)
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