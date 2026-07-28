Döntött a parlament, elkezdheti a munkát a tiszás ÁVH

Energetikai vállalásokról is döntött a Tisztelt Ház

A parlament megszavazta az európai uniós források lehívásával kapcsolatos, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket. Emellett az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokat.

Elfogadták a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását is.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével összefüggésben szavaztak az energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról. Továbbá a helyreállítási terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról. A képviselők határoztak a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről is.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)