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Döntött a parlament, elkezdheti a munkát a tiszás ÁVH

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Döntött a parlament, elkezdheti a munkát a tiszás ÁVH

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Több fontos törvényjavaslatról is döntött a keddi ülésén a Tisztelt Ház. Egyebek mellett zöld utat attak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításának, aminek a terveit többször is élesen kritizálta az ellenzék. Egyebek mellett a kommunista korszakból ismert ÁVH-val vonták párhuzamba az NVVH-t, amely rendkívül széles jogkörökkel fog rendelkezni és szinte bárkinél vizsgálódhat.

Máté Patrik
2026. 07. 28. 10:33
Fotó: Ladóczki Balázs
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Energetikai vállalásokról is döntött a Tisztelt Ház

A parlament megszavazta az európai uniós források lehívásával kapcsolatos, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket. Emellett az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokat. 

Elfogadták a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását is.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével összefüggésben szavaztak az energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról. Továbbá a helyreállítási terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról. A képviselők határoztak a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről is.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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