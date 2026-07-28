Döntött a parlament, elkezdheti a munkát a tiszás ÁVH

Energetikai vállalásokról is döntött a Tisztelt Ház
A parlament megszavazta az európai uniós források lehívásával kapcsolatos, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket. Emellett az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokat.
Elfogadták a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását is.
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével összefüggésben szavaztak az energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról. Továbbá a helyreállítási terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról. A képviselők határoztak a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről is.
Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)
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