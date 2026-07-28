Parlamenti szájzár: ezúttal Takács Péterbe fojtották bele a szót

Nem ez az első alkalom, hogy szájzárat tesznek az ellenzékre

Hétfőn a Fidesz és a KDNP frakciója is kivonult az Országgyűlés üléséről, miután Hallerné Nagy Anikó levezető elnök megvonta a szót Hankó Balázstól. Az ellenzéki képviselő személyes érintettség okán kért szót Magyar Péter napirend előtti felszólalása után, mivel a kormányfő a beszédében többször is Hankót gyalázta. A fideszes politikus az NKA-ügy kapcsán közölte,

koholt vádak alapján, koncepciós eljárás zajlik,

majd emlékeztetett, hogy több munkatársát is börtönben tartják. Hallerné szerint ezzel Hankó eltért a tárgytól, ezért vette el tőle a szót, amire reagálva a Fidesz–KDNP azonnal elhagyta az üléstermet, amit a tiszások tapsolva fogadtak.

Korábban már több ellenzéki képviselőtől vették el a szót, amikor személyes érintettség okán kértek szót. Hol azért kapcsolták le a mikrofonjukat, mert az aktuális levezető elnök úgy ítélte meg, hogy nem indokolták meg megfelelően a személyes érintettséget, hol pedig azért, mert – ugyancsak az elnök szerint – eltértek a tárgytól.

Az előző héten így járt például a fideszes Pócs János is, aki azért kért szót, mert előzőleg Magyar Péter azt állította, félmillió forintos szemüveg van rajta.

Állásfoglalásra várva

Az esetek miatt hétfőn a Fidesz és a KDNP kérésére összhívták a Házbizottság ülését is. Itt kiderült, Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök korábban már állásfoglalást kért az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságától arról, hogy hogyan kell értelmezni a személyes érintettséget, ez az állásfoglalás a jövő hétre elkészülhet. Hallerné Nagy Anikó hangsúlyozta, hogy ha elkészül a válasz, az talán megnyugtató lesz a frakciók számára.

Latorcai Csaba (KDNP), a parlament alelnöke az ülés után az MTI kérdésére közölte, a házbizottságban már régóta zajlik a diskurzus erről a témáról. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott:

Magyar Péter egy olyan hangot hozott be az Országgyűlés üléstermébe, ami korábban nem volt szokványos.

Hangsúlyozta, a házbizottságban is elhangzott, hogy korábban egy teljes ülésszak alatt fordult elő annyi személyes szókérés annyi megszólítás után, mint ami most egy ülésnapon megvalósul. Hangsúlyozta, az országgyűlési törvény és a házszabály alapján a szó megvonása előtt minden esetben fel kell szólítani a képviselő arra, hogy térjen a tárgyra, mint mondta, ő nem emlékszik, hogy Hankó Balázs esetében ez így történt volna. Rapid szómegvonásra akkor van lehetőség, ha a felszólalás különösen sérti akár az Országgyűlés tekintélyét, akár valamelyik képviselőt vagy közéleti szereplőt – tette hozzá.