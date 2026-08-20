Szoboszlai Dominik olyat tett, amire soha nem volt eddig példa
Pénteken este 20.45-kor az Arsenal a Coventry csapatát fogadja és ezzel elkezdődik a Premier League 2026-27-es szezonja. Az amerikai The Athletic című lap a rajt előtt rangsorolta a világ legerősebb bajnokságában játszókat. Ezen a listán Szoboszlai Dominik az előkelő nyolcadik helyet foglalta el.
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