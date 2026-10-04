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Poszt-trauma

Magyar Péter a hátsó padból szerezte a nemzeti programját, de a valósággal nem számolt

Majd amikor a csőd szélén táncolunk és mindenki ránkcsapja az ajtót, akikkel üzletelhetnénk, az milyen menő lesz ám...!

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Odrobina Kristóf
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2026. 10. 04. 5:22
Fotó: Havran Zoltán
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 A baj csak az, hogy a nagypolitika nem egy osztályfőnöki intővel zárul. A hátsó padból hozott stílus lehet, hogy hoz néhány lájkot a szünetben, de a valódi világban ez előbb-utóbb pontosan oda vezet, ahová a kétezres évek rosszfiúi jutottak.

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Vida Ákos
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Németországi patthelyzetek

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A kormányzó CDU politikusai gyávák bevallani, hogy zsákutcába kerültek, és az SPD-vel inkább csődközeli helyzetbe viszik az országot, mintsem ledöntsék a tűzfalat, és az AfD-vel közösen visszatérjenek egy észszerűbb, konzervatív politikához.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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