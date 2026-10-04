Magyar Péter a hátsó padból szerezte a nemzeti programját, de a valósággal nem számolt

A baj csak az, hogy a nagypolitika nem egy osztályfőnöki intővel zárul. A hátsó padból hozott stílus lehet, hogy hoz néhány lájkot a szünetben, de a valódi világban ez előbb-utóbb pontosan oda vezet, ahová a kétezres évek rosszfiúi jutottak.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Az AfD már a kapuk előtt
Kelták ráznák le a brit igát
Az a fránya propaganda
Rettegés az AfD-től
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Brüsszeli hidegzuhany: százmilliárdos megszorítás és a kohéziós politika halála fenyegeti az EU-t
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en