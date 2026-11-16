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Poszt-trauma

A telepata Magyar Péter egy lapra tette fel a maradék hitelességét a lájkokért cserébe az elásott milliárdokkal

A modern kriminalisztika történetének legfényesebb pillanata zajlik a szemünk előtt.

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Odrobina Kristóf
A telepata Magyar Péter egy lapra tette fel a maradék hitelességét a lájkokért cserébe az elásott milliárdokkal
2026. 11. 16. 12:34
Fotó: Hatlaczki Balazs
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A második forgatókönyv viszont még ennél is pikánsabb. Mi van akkor, ha a miniszterelnök nem a hasára ütött, hanem tényleg tud valamit, ami miatt ennyire biztos a dolgában? Akkor viszont egészen pontosan melyik fiókból és kitől kapta meg ezt az információt a kormányfő, amikor még a szuperhatóság feje is azt állítja a kamerák előtt, hogy ők még nem tartanak itt? És ha a hatóság valóban a kezében tartja a döntő bizonyítékot, akkor Unger Anna miért nem ezt mondta be a tévében, és miért égette magát az óvodai jeles magyarázattal?

Vagy a szuperhatóság elnöke az utolsó, aki értesül arról, mit találtak a saját emberei, miközben a miniszterelnök már minden aktát előre megtekintett, és a Miniszterelnökségen előbb készül el a politikai ítélet, mint a nyomozati jegyzőkönyv. Akármelyik verzió is az igaz, ez már nem egyszerű politikai vagdalkozás, hanem egy olyan rendszer lenyomata, ahol a miniszterelnök egyszemélyben a helyszínelő, az ügyész, a bíró és a jövendőmondó is.

Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

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