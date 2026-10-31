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Donald Tusk megmutatta, Magyar Péter jegyzetel: varsói éjszaka, magyar jövő?

A Tusk-modell működésbe lépett: apu megengedte, a rendőrség elintézte.

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Odrobina Kristóf
Donald Tusk megmutatta, Magyar Péter jegyzetel: varsói éjszaka, magyar jövő?
2026. 10. 31. 13:31
Fotó: LUDOVIC MARIN
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Pilhál Tamás
idezojelekországház

Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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