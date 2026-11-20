Egyre több város kényszerül megszorításokra

Dunaújváros nincs egyedül a pénzügyi nehézségekkel. Az Origo november 18-i összeállítása szerint több magyarországi település is komoly költségvetési kihívásokkal néz szembe, és már konkrét megszorító intézkedésekről, illetve díjemelésekről döntöttek.

Zalaegerszeg például közel 800 millió forintos kiadáscsökkentést tervez 2027-re annak érdekében, hogy veszteség nélkül zárhassa a következő évet. A városban több rendezvény is elmarad, köztük az Egerszeg Fesztivál, a Filmzenei Koncert, a Kamaratánc Fesztivál és a Zegasztár tehetségkutató. Emellett emelkedik az építményadó, valamint több önkormányzati szolgáltatás díja is.

Szombathelyen még súlyosabb helyzet körvonalazódik: a városháza előrejelzései alapján akár 4-5 milliárd forintos hiány is keletkezhet a 2027-es költségvetésben. A probléma hátterében elsősorban a városi cégek, különösen a SZOVA működési és finanszírozási költségeinek emelkedése áll.

Békéscsabán a közgyűlés november közepén fogadott el adóemelési csomagot. A város várhatóan egymilliárd forinttal kevesebb helyi iparűzési adóbevételhez jut, ezért 20-25 százalékkal emelik az építményadót, az idegenforgalmi adó pedig éjszakánként 400-ról 550 forintra növekszik.

Kazincbarcikán szintén módosították a helyi adórendeletet, Miskolcon pedig a parkolási díjak és az idegenforgalmi adó emelésével igyekeznek javítani az önkormányzat pénzügyi helyzetén.

Hevesben már adósságrendezési eljárást kezdeményeztek

A pénzügyi nehézségek legsúlyosabb példája Heves, ahol már adósságrendezési eljárás megindításáról döntöttek. Sveiczer Sándor, a település fideszes polgármestere november 16-án közölte, hogy az önkormányzat fizetésképtelenné vált. A Magyar Államkincstár ugyanis 228 millió forintos inkasszót bocsátott ki az önkormányzat költségvetési számlájára. A városvezetés az Egri Törvényszékhez nyújtotta be az adósságrendezési eljárás megindításához szükséges kérelmet.