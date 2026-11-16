Kiállítottuk a kormány féléves bizonyítványát – Magyar Péter közepesen teljesített

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Hat hónappal a kormányváltás után egyre látványosabban nyílik az olló Magyar Péter választási ígéretei és a kormányzati valóság között. Az azonnali béremelésekből halasztások, a gazdasági fellendülésből stagnálás, a közigazgatási megújulásból pedig sok esetben személyi viták és szervezeti bizonytalanság lett. A Magyar Nemzet nyomtatott kiadásában Kiszelly Zoltán politológus szakértői közreműködésével értékeltük, hogyan teljesített a kormányfő és a miniszterei az első fél évben, hol csúszott félre a nagynak hirdetett fordulat és mely területeken tudott eredményeket felmutatni az új kabinet. Cikksorozatunk első részében Magyar Péter bizonyítványát ismertetjük.

Kis Ferenc – Villányi Károly
2026. 11. 16. 9:00
Kiállítottuk a kormány féléves bizonyítványát – Magyar Péter közepesen teljesített
A Magyar Péter vezette kormány első fél évét elhalasztott intézkedések, személyi bizonytalanságok és teljesítetlen kampányígéretek jellemezték. Fotó: Hatlaczki Balázs

add-square Itt a kormány féléves bizonyítványa

Itt a kormány féléves bizonyítványa 1 cikk chevron-right
Magyar Péterkormánytisza pártkiszelly zoltán

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Összesen 5 komment

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