Kiállítottuk a kormány féléves bizonyítványát – Magyar Péter közepesen teljesített
Hat hónappal a kormányváltás után egyre látványosabban nyílik az olló Magyar Péter választási ígéretei és a kormányzati valóság között. Az azonnali béremelésekből halasztások, a gazdasági fellendülésből stagnálás, a közigazgatási megújulásból pedig sok esetben személyi viták és szervezeti bizonytalanság lett. A Magyar Nemzet nyomtatott kiadásában Kiszelly Zoltán politológus szakértői közreműködésével értékeltük, hogyan teljesített a kormányfő és a miniszterei az első fél évben, hol csúszott félre a nagynak hirdetett fordulat és mely területeken tudott eredményeket felmutatni az új kabinet. Cikksorozatunk első részében Magyar Péter bizonyítványát ismertetjük.
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