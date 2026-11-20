Jellinek Dániel neve is felmerült a lefoglalt milliárdok kapcsán

A Volánbusz személyszállítási szerződéseihez és buszbeszerzéseihez kapcsolódó vesztegetési ügyben májusban indult nyomozás. A hatóság gyanúja szerint Seszták Miklós és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 2018 között közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz jutott. Az Országgyűlés szeptember 28-án felfüggesztette Seszták mentelmi jogát, két nappal később pedig elrendelték a letartóztatását, amelyet október végén három hónappal meghosszabbítottak. Az ügyben Jellinek Dániel is gyanúsított, letartóztatása után azonban csak bűnügyi felügyelet alá került. Amikor hétfőn arról kérdezték Dicső Viktória tiszás képviselőt, hogy Jellinek miért védekezhet szabadlábon, a politikus a megtalált 6,5 milliárd forintot említette, de azon kívül semmilyen más konkrétumot.