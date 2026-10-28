Seszták Miklós újabb három hónapig letartóztatásban marad
Három hónappal meghosszabbította Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte a Fővárosi Törvényszék. A Volánbusz-ügyben meggyanúsított volt miniszter esetében a bíróság már a bizonyítás befolyásolásának tényét is megállapította, miután kiderült, hogy kilencmilliárd forint készpénzt rejthetett el a kihallgatása előtt.
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