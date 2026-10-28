Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: Ladóczki Balázs)
Tiszás Tusványost csinálnának Radnaiék az EFOTT-ból?
Tusványos mintájára közéleti szerepet is szánnának az EFOTT-nak a szervezők – legalábbis erre utalnak a fesztivál jövőjéről megfogalmazott tervek. Az esztergomi rendezvényen a zene és a szórakozás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaphatnak a politikai és társadalmi kérdések, a „társadalmi párbeszéd” és az „aktív állampolgári részvétel”. A kezdeményezés első lépéseként már az esztergomiakat is bevonnák a fesztivál alakításába.
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