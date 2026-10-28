Elfogatóparancs a lélegeztetőgép-bizniszben – két üzletembert köröz a NAV

A tájékoztatás szerint a bűnszervezet irányítói 2020-ban lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére irányuló szerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, ennek eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. Az eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett.

Az elkövetők az egészségügyi felszerelések értékesítésével több milliárd forint összegű haszonra tettek szert úgy, hogy az adóterhek elkerülése érdekében tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre. Amint lapunk ismertette, a NAV közleménye szerint a szervezet csúcsán egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság állt.