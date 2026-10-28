Elfogatóparancs a lélegeztetőgép-bizniszben – két üzletembert köröz a NAV

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Kósa Gábort és Májer Bálintot is pénzmosás miatt körözik a járvány alatti lélegeztetőgép-beszerzésekhez kapcsolódó büntetőeljárásban. A NAV szerint az érintett bűnszervezet több mint 660 millió forintos költségvetési csalást követhetett el, és hárommilliárd forintot meghaladó összeget moshatott tisztára.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 28. 13:05
Elfogatóparancs a lélegeztetőgép-bizniszben – két üzletembert köröz a NAV
Forrás: police.hu

A tájékoztatás szerint a bűnszervezet irányítói 2020-ban lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére irányuló szerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, ennek eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. Az eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett.

Az elkövetők az egészségügyi felszerelések értékesítésével több milliárd forint összegű haszonra tettek szert úgy, hogy az adóterhek elkerülése érdekében tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre. Amint lapunk ismertette, a NAV közleménye szerint a szervezet csúcsán egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság állt. 

A cég sok milliárd forintért vehetett részt a koronavírus-járvány alatti lélegeztetőgép-bizniszekben, és amikor még volt valós tevékenysége, akkor sem egészségügyi eszközökkel foglalkozott, hanem informatikai vállalkozás volt – fűzték hozzá. A NAV közölte, nyomozó főosztálya az ügyben bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás és más bűncselekmények miatt nyomoz. A beszerzett berendezésekkel kapcsolatos visszaélések ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés miatt folytat eljárást, amely kiterjed a túlárazásokra és a tárgyak alkalmazhatóságára – jegyezték meg.

 

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