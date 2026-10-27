Lélegeztetőgép-biznisz: bűnszervezetre csapott le a NAV, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki az egyik irányító ellen

Szökésben a bűnszervezet egyik irányítója

A pénzügyi nyomozók október 27-én hajnalban összehangolt akciót hajtottak végre Magyarország több pontján, valamint nemzetközi jogsegély keretében Ausztriában is. A hatóságok az eljárási cselekmények során összesen 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le, illetve vettek zár alá. Az akció keretében Ausztriában európai elfogatóparancs alapján elfogtak egy férfit, akit a külföldi hatóságok őrizetbe vettek. Emellett további tizenegy személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe is vettek. A NAV arról is beszámolt, hogy a bűnszervezet egyik irányítója továbbra is szökésben van.

A hatóságok feltételezése szerint a férfi jelenleg Indonéziában tartózkodhat, ezért ellene nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.

A nyomozást a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya folytatja bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt.

A lélegeztetőgépek túlárazását is vizsgálják

A NAV közleményéből az is kiderült, hogy a járvány idején beszerzett egészségügyi berendezések ügyében nem ez az egyetlen büntetőeljárás. A Nemzeti Nyomozó Iroda ugyanis külön nyomozást folytat hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt. Ez az eljárás a lélegeztetőgépek beszerzésével kapcsolatos esetleges túlárazásokra, valamint a megvásárolt berendezések alkalmazhatóságára is kiterjed.

A miniszterelnök nem bírta ki, hogy ne ossza meg a hírt

Magyar Péter ezúttal sem hagyta szó nélkül az újabb büntetőeljárásról szóló hírt: a miniszterelnök a lélegeztetőgép-beszerzésekhez kapcsolódó NAV-nyomozásról is posztolt. Nem először fordul elő, hogy a kormányfő nyilvánosan foglal állást egy folyamatban lévő büntetőügy kapcsán. Ez különösen annak fényében vethet fel kérdéseket, hogy a nyomozó hatóságoknak a politikai vezetéstől függetlenül kell(ene) végezniük a munkájukat.