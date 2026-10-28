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Újabb tiszás képviselő vagyonnyilatkozatából hiányzik egy fontos információ

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Jelentős összeget, több mint 25 millió forint készpénzt tüntetett fel vagyonnyilatkozatában Czakó Czirbus Pál, a Tisza országgyűlési képviselője, miközben a mandátuma megszerzését megelőző három év foglalkozásaira és megbízatásaira vonatkozó rovatot üresen hagyta. Ez azért is érdekes, mert a politikus korábban maga beszélt arról: már a párt megalakulása óta a Tiszának dolgozik, sőt a párt első alkalmazottja volt. A nyilvános dokumentumok alapján így egyelőre nem világos, milyen jogviszonyban és milyen jövedelemből dolgozott az elmúlt években, illetve hogyan gyarapodott több mint 25 millió forintra a készpénzben tartott vagyona.

Gábor Márton
2026. 10. 28. 10:48
Újabb tiszás képviselő vagyonnyilatkozatából hiányzik egy fontos információ
Fotó: Ladóczki Balázs

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

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