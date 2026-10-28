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Floridába menekülhetett a brazil elnökjelölt a baloldali fenyegetés elől

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Feltehetően az Egyesült Államokba távozott Flávio Bolsonaro három nappal azután, hogy a brazil elnökválasztáson alulmaradt a baloldali jelölttel szemben. A politikustól néhány órával az eredmény kihirdetése után visszavették volna az útlevelét, ő azonban azt nem adta át, ám különböző források szerint már találkozott öccsével Floridában.

Sitkei Levente
2026. 10. 28. 9:58
Floridába menekülhetett a brazil elnökjelölt a baloldali fenyegetés elől
Fotó: DOUGLAS SHINEIDR Forrás: AFP
brazíliaLulaBolsonaroSzóljon hozzá!

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