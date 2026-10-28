Orbán Viktor titkársága: Kármán András nincs képben, a Szerencsejáték Zrt. szabályszerűen működött
Szabályszerűen és átláthatóan működött a Szerencsejáték Zrt., támogatási politikáját pedig az észszerűség és a transzparencia határozta meg – közölte szerdán Orbán Viktor titkársága. A közleményben visszautasították Kármán András pénzügyminiszter korábbi kijelentéseit, amelyek szerint az állami vállalat az elmúlt években a NER kifizetőhelyévé vált, és milliárdokat osztottak szét a cégen keresztül politikai alapon.
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