„El is táncolhatja, ha úgy jobban megy” – Újabb álintézkedés helyett konkrétumokat várnak a betegek Hegedűs Zsolttól

Hogy a súlyos ellátási hiányosságokat kifogásoló, indulatos betegbeszámolókból pontosan mi kerül majd a nyilvánosság elé, az egyelőre kérdéses. Hegedűs bejelentése alatt ugyanis máris bőven akadtak olyan hozzászólások, amelyekből aligha lehetne kedvező országos elégedettségi mutatót összeállítani.

„Ne véleményt kérjenek, hanem cselekedjenek!”

A kommentelők jelentős része nem újabb felmérést, hanem kézzelfogható intézkedéseket vár a kormánytól. „Véleményt mondjuk, írjuk folyamatosan. Senki a beteget meg nem hallgatja” – fakadt ki Szilvia, aki penészes kórtermeket, hosszú várólistákat és méltatlan bánásmódot emlegetett. Hozzászólását egyértelmű felszólítással zárta: „Ne véleményt kérjenek, hanem cselekedjenek!”

Hasonlóan vélekedett Katalin is, aki szerint amíg az egészségügyben nem biztosítják a megfelelő személyi és műszaki feltételeket, addig az új rendszer legfeljebb újabb panaszáradatot eredményezhet. „Előbb talán a megfelelő ellátási feltételeket kéne biztosítani” – írta. Margit ugyancsak a fontossági sorrendet kérdőjelezte meg: szerinte a szükséges humán, műszaki és műszerügyi fejlesztések előrébb valók lennének egy újabb elégedettségmérésnél.

Mária ennél is keményebben fogalmazott. A miniszternek címzett hozzászólásában Vitézy Dávid közlekedési minisztert állította példaként Hegedűs elé, mondván, a közlekedésben nem az utasok elégedettségét méricskélik, hanem pénzzel és tervekkel igyekeznek javítani a szolgáltatáson. „Mik a tervek az egészségügy javítására? A brigádnaplószintű általánosságokat, kérem, mellőzze. Aztán miattam el is táncolhatja, ha úgy jobban megy” – üzente a miniszternek.

Már eddig is lehetett panaszkodni – de mi lett a véleményekkel?

Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a betegek visszajelzéseinek gyűjtése korántsem új találmány. „A betegelégedettség mérése már vagy 6 éve jelen van az egészségügyben. A dolgozók elégedettségét kéne már vizsgálni!” – írta Lili. László arra volt kíváncsi, mi lesz az EgészségAblak alkalmazásban eddig összegyűlt véleményekkel. „Mintha senki nem foglalkozott volna ezekkel!” – jegyezte meg.