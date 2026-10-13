A várólisták rövidülését ígéri, de csak közhelyekre futja Hegedűs Zsoltnak

Valós szemléletváltás?

Hegedűs egy másik bejegyzésében már egyenesen „szemléletváltást” hirdetett, amelynek jegyében három, külföldön régóta alkalmazott egészségügyi módszer magyarországi bevezetéséről számolt be. Az ERAS a műtétek utáni gyorsabb felépülést és rehabilitációt segíti, míg a PROMs és a PREMs rendszerek a betegek egészségi állapotának változását, illetve az ellátással kapcsolatos tapasztalataikat mérik.

A miniszter maga is elismerte, hogy nem új keletű megoldásokról van szó: „Régóta tudjuk, hogy ezeknek Magyarországon is működniük kellene” – fogalmazott. A három módszer azonban kérdéses módon kapcsolódik a várólisták csökkentéséhez. Míg a gyorsabb rehabilitáció révén valóban hamarabb felszabadulhatnak a kórházi kapacitások, a betegek elégedettségének és egészségi eredményeinek mérése elsősorban az ellátás minőségének értékelését szolgálja.

Hegedűs bejegyzéséből nem derül ki, hogy ezek bevezetésétől milyen konkrét, számszerűsíthető javulást várnak a műtéti várakozási időkben.

A miniszter arról sem számolt be, hogy az új rendszerek pontosan mely intézményekben, milyen ütemezés szerint és mekkora ráfordítással indulnak el.

Tisztázandó részletek

Külön figyelmet érdemel a csípő- és térdprotézisműtétekre vonatkozó szabályozás tervezett módosítása is. A miniszter bejelentette, hogy felülvizsgálják a 2025 áprilisában bevezetett ortopédiai várólista-protokollt. Ennek részeként a 35 feletti testtömegindexhez kapcsolódó automatikus ideiglenes korlátozás helyett az egyéni betegkockázat és az orvosi mérlegelés alapján döntenének a műthetőségről.

Hegedűs szerint ugyanis egyetlen szám nem döntheti el, hogy valaki hozzájuthat-e a szükséges beavatkozáshoz. A változtatás szakmai indokoltságától függetlenül azonban felmerül egy gyakorlati kérdés: ha a korábban korlátozás alá eső betegek közül többen válhatnak műthetővé, az miként befolyásolja a várólisták hosszát?