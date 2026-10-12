Orbán Viktor: Újkommunista, radikális baloldali gazdasági kormányzás van ma Magyarországon + videó

A pártelnök felelevenítette, hogy Brüsszelből folyamatosan baloldali gazdaságpolitikai követelések érkeztek, amit a Fidesz-kormány mindig visszautasított. A mostani kormány viszont egyenként végrehajtja ezeket a követeléseket. Itt említette, hogy átadják a magyar gazdaság lehetőségeit a külföldieknek. Úgy vélekedett, hogy a magyar baloldaliak fejében minden, ami külföldről jön, az jó. Míg ami magyar, az veszélyes és csúnya. A magyar jobboldal mindig szuverén gazdaságot akart, míg a magyar baloldal szervezett része mindig a gyarmattartók érdekében járt el – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a baloldal nem hisz abban, hogy a magyarok képesek felépíteni egy olyan gazdaságot, amely a saját lábán áll. Ehelyett a betagozódásban, a gyarmattartókban és a nálunk erősebbekben hisznek.

Közölte, a baloldali kormány mindig a helytartók kormánya, Moszkváé vagy Brüsszelé.

A magyar nagyvállalkozókkal szembeni hangulatkeltés kapcsán kiemelte, hogy a kormány az M6-os autópálya koncesszióját visszaadta a külföldieknek, és ez megtörtén 2002 után is.

Alkalmatlan emberek kerültek miniszteri pozícióba

A hazánknak készült IMF-ajánlások kapcsán a pártelnök úgy vélekedett, hogy a mezőgazdaság, valamint a kis- és középvállalkozások bajban vannak, az építőipar földbe állt, a turizmusban két számjegyű infláció van. Eközben a külföldiek már jönnek és az egyre olcsóbbá váló magyar eszközökre hozzák a vásárlókat.

A baloldali kormányoknál mindig ez van, a külföldiek felvásárolják az országot

– jelentette ki.

Majd kitért arra is, hogy akik ma a gazdaságpolitikáért felelősek, mind nyugati cégektől jöttek, de valójában sohasem csináltak gazdaságpolitikát. Úgy vélekedett, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter biztos, hogy életében nem foglalkozott makrogazdasággal. Kármán András pénzügyminiszter kapcsán úgy vélekedett, hogy egy olyan gyenge vezető volt, akivel oda-vissza mosták fel a padlót, amikor államtitkár volt a második Orbán-kormány idején volt.