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Orbán Viktor: Újkommunista, radikális baloldali gazdasági kormányzás van ma Magyarországon + videó

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Orbán Viktor: Újkommunista, radikális baloldali gazdasági kormányzás van ma Magyarországon + videó

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A Fidesz elnöke a Hír TV-nek adott interjút, amelyben véleményt mondott a tavaszi országgyűlési választások óta eltelt hat hónapról.

Máté Patrik
2026. 10. 12. 19:54
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke
Forrás: Facebook

A pártelnök felelevenítette, hogy Brüsszelből folyamatosan baloldali gazdaságpolitikai követelések érkeztek, amit a Fidesz-kormány mindig visszautasított. A mostani kormány viszont egyenként végrehajtja ezeket a követeléseket. Itt említette, hogy átadják a magyar gazdaság lehetőségeit a külföldieknek. Úgy vélekedett, hogy a magyar baloldaliak fejében minden, ami külföldről jön, az jó. Míg ami magyar, az veszélyes és csúnya. A magyar jobboldal mindig szuverén gazdaságot akart, míg a magyar baloldal szervezett része mindig a gyarmattartók érdekében járt el – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a baloldal nem hisz abban, hogy a magyarok képesek felépíteni egy olyan gazdaságot, amely a saját lábán áll. Ehelyett a betagozódásban, a gyarmattartókban és a nálunk erősebbekben hisznek. 

Közölte, a baloldali kormány mindig a helytartók kormánya, Moszkváé vagy Brüsszelé.

A magyar nagyvállalkozókkal szembeni hangulatkeltés kapcsán kiemelte, hogy a kormány az M6-os autópálya koncesszióját visszaadta a külföldieknek, és ez megtörtén 2002 után is.

Alkalmatlan emberek kerültek miniszteri pozícióba

A hazánknak készült IMF-ajánlások kapcsán a pártelnök úgy vélekedett, hogy a mezőgazdaság, valamint a kis- és középvállalkozások bajban vannak, az építőipar földbe állt, a turizmusban két számjegyű infláció van. Eközben a külföldiek már jönnek és az egyre olcsóbbá váló magyar eszközökre hozzák a vásárlókat.

A baloldali kormányoknál mindig ez van, a külföldiek felvásárolják az országot

– jelentette ki.

Majd kitért arra is, hogy akik ma a gazdaságpolitikáért felelősek, mind nyugati cégektől jöttek, de valójában sohasem csináltak gazdaságpolitikát. Úgy vélekedett, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter biztos, hogy életében nem foglalkozott makrogazdasággal. Kármán András pénzügyminiszter kapcsán úgy vélekedett, hogy egy olyan gyenge vezető volt, akivel oda-vissza mosták fel a padlót, amikor államtitkár volt a második Orbán-kormány idején volt.

A Fidesz elnöke Orbán Anita külügyminiszterről szólva elmondta, kabinetfőnöknek jó volt, de nem tervezett például geostratégiát. Orbán Viktor viccnek nevezte, hogy a minap a jemeni húsziknak üzent. Olyan emberek vállalkoznak ma kormányzásra, akik a kormányzás szakmai részét nem ismerik, legfeljebb radikális baloldali meggyőződéseik vannak – rögzítette.

Aggasztó lépések a háború ügyében

Az orosz-ukrán háború kapcsán Orbán Viktor emlékeztetett, hogy Magyarország eddig semleges volt, hazánknak pedig mindig az volt az érdeke, hogy legyen béke. A választások után ezt feladta a kormány, mivel oroszellenes és ukránbarát külpolitikát folytat. Komoly kockázatnak nevezte, hogy sem a képességét, sem pedig a szándékát nem látja annak, hogy hazánk ki tud-e maradni a háborúból.

Konkrétan beszálltak az orosz-krán háborúba az ukránok oldalán a németek, a franciák és a többi mellé

– bírálta a Magyar-kormány politikáját.

A gazdaság helyzetére visszakanyarodva Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy pénz vesznek el az emberektől, adót emelnek és büntetik azt, aki dolgozik.

Újkommunista, radikális, baloldali gazdasági kormányzás van

– jelentette ki.

Azt büntetik, aki dolgozik

A külföldi multinacionális vállalatokra kivetett különadók kapcsán felhívta a figyelmet, hogy azok egy részét már megszüntette a kormány. Míg a nyugdíjakról szólva úgy vélekedett, hogy helyes dolog a nyugdíjemelés. De ha belenyúlnak a nyugdíjrendszerbe és a kisebb nyugdíjjal rendelkezők nyugdíját megemelik, de a többiekét nem, akkor azokat büntetik. 

A pártelnök szerint vagy mindenkinek azonos arányban kell emelni a nyugdíját, ha viszont nem tudnak mindenkinek pénzt adni, akkor nem a nyugdíjrendszert kell megváltoztatni, hanem szociális alapon kell támogatást nyújtani a rászoruló idős embereknek. Úgy vélekedett, hogy még amikor látszólag a nehéz helyzetben lévőket segítik meg,

a kormány valójában üt azokon a nyugdíjasokon, akik hosszabb ideig dolgoztak, többek kerestek és több járulékot fizettek.

Fel akarják számolni a versenytársaikat

A jobboldal helyzete és a börtönben lévő politikai foglyok kapcsán Orbán Viktor a korrupciós ügyeket politikai propagandának nevezte, amivel megpróbálják felszámolni a jobboldalt. A baloldal mindig radikális politikát folytatott. Céljuk nem az, hogy megnyerjék a politikai versenyt, hanem az, hogy felszámolják a versenytársaikat – húzta alá.

A pártelnök véleménye, hogy ezért hozták létre az új ÁVH-t (a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal), ami politikai utasításokat hajt végre, Magyar Péter pedig naponta elmondja, hogy kiket kellene elvinni. Orbán Viktor szerint ilyen nem szokott megtörténni demokráciában és jogállamban. Majd előrevetítette, hogy a feljelentések közül lehet, hogy egy sem állapít meg bűncselekményt.

Példaként említette, hogy Vitézy Dávid minden másnap feljelenti Lázár Jánost, amik a Fidesz elnöke szerint egyszerű politikai támadások. 

Az aranykonvoj kapcsán arról beszélt Orbán Viktor, hogy ez Európa legnagyobb korrupciós ügye, amiben vastagon benne vannak a nyugatiak és az ukránok is. Most pedig már Ausztriában is vita van arról, hogyan mehetett keresztül az országon milliárdszámra arany, euró és dollár. Leszögezte, hogy nem kellett neki konkrét intézkedéseket hoznia, mert a magyar hatóságok maguktól tették a dolgukat. De ha kellett volna, akkor utasította volna őket, ezért akarják most bíróság elé állítani. – Fel akarják számolni a jobboldalt, de ellen fogunk állni, mert a fél országot nem lehet börtönbe csukni és a végén örüljenek, ha megússzák – szögezte le.

Jelenleg kilencven százalékon áll a jobboldal felkészültsége

A magyar jobboldal előtt álló teendők kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy minden héten több megyébe is elmegy, hogy beszéljen a helyi emberekkel a közösségek újraszervezéséről.

Egy focis példával élve arról beszélt, hogy ő most az edző, míg a csapatkapitány Bóka János frakcióvezető, aki megvívja a szükséges csatákat.

Mint mondta, október 23-án még korai lenne felszólalnia, ezért a párt rendezvényén Bóka János fog beszédet mondani. A tervei szerint Orbán Viktor az első nagy békemeneten fog felszólalni. A parlamenti frakció összetétele kapcsán jelezte, hogy 3-4 képviselőcsere van beütemezve az év végéig. A pártelnök szerint jelenleg a jobboldal kilencven százalékos felkészültségi szinten áll, hogy újra vállalják az ország irányításáért a felelősséget, év végére pedig el fogják érni a száz százalékot.

Egy nyílt politikai versenyben ott fogunk állni és a választópolgárok pedig eldöntik a mostani kormányzás tapasztalatai alapján, hogy mit akarnak

– fogalmazott az interjú végén Orbán Viktor.

Adóemelés, dráguló üzemanyag, gyárbezárások, önkény

A volt kormányfő napközben Facebook-bejegyzésben sorolt fel néhány témát, amelyek szóba is kerültek a műsorban. Így beszélt az adóemelésről, a dráguló üzemanyagárakról, a gyárbezárásokról és az önkényről is.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Facebook)

 

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