A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanújával indított nyomozást, amelyet később bűncselekmény hiányában megszüntetett. A pénzszállítók elfogásának és fogva tartásának körülményei miatt ugyanakkor külön büntetőeljárás indult.
Rejtélyes ukrán titkosszolgálati szállítmány miatt áll a bál Ausztriában
Újabb kérdések merültek fel az ukrán állami szervek ausztriai tevékenységével kapcsolatban. Egy feltehetően az ukrán titkosszolgálathoz tartozó Volkswagen-furgon mintegy kétszáz kilogrammnyi, ismeretlen rakománnyal haladhatott át ellenőrzés nélkül Ausztrián a januári davosi Világgazdasági Fórum idején. Az Osztrák Szabadságpárt most azt követeli, hogy a kormány tisztázza a szállítmány tartalmát és az áthaladás körülményeit.
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