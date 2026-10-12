Már a könyveket is begyűjtik!– Schmidt Mária szerint a legsötétebb időket idézik fel a Terror Háza körüli intézkedések

Menesztették, majd bezáratták a múzeumot

Emlékezetes, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én bejelentette: megszünteti Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, és ezzel egy időben ideiglenesen bezáratja a Terror Háza Múzeumot. A döntést azzal indokolta, hogy át kell világítani a kiállítás tartalmát, valamint tisztázni kell az intézmény működésének jogi, szakmai és gazdasági feltételeit. A tárcavezető eredetileg azt közölte, hogy a múzeum csak az átvilágítás lezárulta után nyithat újra. Egy nappal később azonban változtatott az álláspontján: bejelentette, hogy szeptember 22-től ismét fogadják a látogatókat, az első héten ráadásul ingyenesen. A kiállítás szakmai felülvizsgálata eközben tovább folytatódik.

Schmidt Mária felmentése és az intézmény bezárása jelentős tiltakozást váltott ki. Szeptember 20-án Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László szervezésében tüntetést tartottak a Terror Háza előtt. A volt főigazgató azóta is rendszeresen bírálja Tarr Zoltán intézkedéseit, és magyarázatot követel a múzeum körüli döntésekre.