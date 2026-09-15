Borítókép: A Terror Háza múzeum (Forrás: Terror Háza Múzeum/Facebook)
Bezárják a Terror Háza Múzeumot, menesztették Schmidt Máriát
Bezár ideiglenesen a Terror Háza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. A Tisza-kormány szerint az intézmény újranyitásáig a kiállítás tartalmi átvilágítását, valamint a jogi, szakmai és működési keretek rendezését végzik el.
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