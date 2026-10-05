Sanchezék válságban, előrehozott választások jönnek Spanyolországban

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Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, Pedro Sanchez miniszterelnök november 29-re írta ki a következő voksolást, miután a hétvégén a parlament alsóháza szűk többséggel leszavazta a baloldali kormány által benyújtott sürgősségi lakhatási törvénycsomagot. Ez volt az utolsó szög Sanchez koporsójában az elmúlt hónapok válságai után.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 05. 10:43
Pedro Sanchez Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP

Sánchez bejelentésében most elismerte, hogy az, hogy egy konzervatív többségű parlament előtt folyik a törvényhozás, az előrehozott választások egyik mozgatórugója volt: „Ahhoz, hogy végrehajtsuk a szükséges reformokat, amelyekkel a polgárok csökkenthetik az egyenlőtlenséget, mozgósítanunk kell, és biztosítanunk kell, hogy a Parlament sokkal szélesebb progresszív többséget biztosítson nekünk, amellyel szembeszállhatunk az elittel, új társadalmi előrelépéseket érhetünk el, és folytathatjuk Spanyolország átalakítását.” Hozzátette: „Ahhoz, hogy többet tegyünk, meg kell újítanunk és szélesítenünk kell az emberek támogatottságát.” 

Ez egyértelmű felhívás a mozgósításra, miközben a közvélemény-kutatások a jobboldal nagyobb mértékű aktiválódását jelzik Spanyolországban, és a PSOE-től balra álló baloldalnak még jelöltje sincs.

Sanchez magát és kormányát dicsérve arról is beszélt, hogy „egy jobb világ építésére” törekedtek. 

„Támogattuk Ukrajnát, az EU-t és az ENSZ-t, harcoltunk a zsarnokok és a techno-oligarchák ellen. Megdupláztuk a nemzetközi segélyeinket. Mindez tette Spanyolországot a béke, a feminizmus és a jólét globális etalonjává. Minden kormány közül a legjobb gazdasági és társadalmi eredményeket értük el. Ez tény” – fogalmazott.

Mi vezetetett Sanchez lemondásához? Mi jöhet most?

Bár a hivatalos kampány csak 15 nappal a szavazás előtt kezdődik, a spanyol politika már teljes mértékben választási üzemmódba lépett. Bizonyos értelemben már hónapok óta így van, különösen az ellenzék részéről, amely szinte a törvényhozás kezdete óta választásokat szorgalmaz – emlékeztet az El Pais spanyol lap. Sánchez sértetlenül került ki 2023-as merész lépéséből, amikor minden közvélemény-kutatással dacolva koalíciós megállapodások révén sikerült megtartania pozícióját, annak ellenére, hogy nem szerezte meg a legtöbb szavazatot. Most a kihívás sokkal bonyolultabb. 

Gyakorlatilag minden magánkézben lévő közvélemény-kutatás a jobboldal elsöprő győzelmét jelzi, a jobboldali Néppárt (PP) és a Vox együttesen potenciálisan a szavazatok több mint 50 százalékát szerezheti meg, ez a koalíció venné át a kormányt nyolc év baloldali uralom után.

Az elmúlt hónapok, sőt évek válságai, az amnesztiatörvény elleni tüntetésektől kezdve, a korrupciós botrányokon át, a ceutai migránsválságig és a lakhatási válság felszínre kerüléséig a jobboldal erősödését hozták, de a Sáncheznek is van stratégiája: mozgósítani azokat a progresszív szavazókat, akik kiábrándultak a viharos ciklus után.  

Borítókép: Pedro Sanchez (Fotó: AFP)

SpanyolországPedro Sanchezelőrehozott választásKomment 1

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