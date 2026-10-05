Sanchezék válságban, előrehozott választások jönnek Spanyolországban

Sánchez bejelentésében most elismerte, hogy az, hogy egy konzervatív többségű parlament előtt folyik a törvényhozás, az előrehozott választások egyik mozgatórugója volt: „Ahhoz, hogy végrehajtsuk a szükséges reformokat, amelyekkel a polgárok csökkenthetik az egyenlőtlenséget, mozgósítanunk kell, és biztosítanunk kell, hogy a Parlament sokkal szélesebb progresszív többséget biztosítson nekünk, amellyel szembeszállhatunk az elittel, új társadalmi előrelépéseket érhetünk el, és folytathatjuk Spanyolország átalakítását.” Hozzátette: „Ahhoz, hogy többet tegyünk, meg kell újítanunk és szélesítenünk kell az emberek támogatottságát.”

Ez egyértelmű felhívás a mozgósításra, miközben a közvélemény-kutatások a jobboldal nagyobb mértékű aktiválódását jelzik Spanyolországban, és a PSOE-től balra álló baloldalnak még jelöltje sincs.

Sanchez magát és kormányát dicsérve arról is beszélt, hogy „egy jobb világ építésére” törekedtek.

„Támogattuk Ukrajnát, az EU-t és az ENSZ-t, harcoltunk a zsarnokok és a techno-oligarchák ellen. Megdupláztuk a nemzetközi segélyeinket. Mindez tette Spanyolországot a béke, a feminizmus és a jólét globális etalonjává. Minden kormány közül a legjobb gazdasági és társadalmi eredményeket értük el. Ez tény” – fogalmazott.