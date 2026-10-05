Kivonják az amerikai bombázókat a brit támaszpontról a meghiúsult terrortámadás után
A brit légibázis ellen terveztek terrortámadást szeptember végén. Többeket letartóztattak az ügyben, az amerikai légierő pedig most hazahívja az eddig ott állomásozó vadászgépeket.
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