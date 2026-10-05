Egy különleges szerepbaba mutathatja meg, hogyan nézett ki Jászai Mari a színpadon

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Jászai Mari halálának századik évfordulóján egy nemrég restaurált tárgy hozza közelebb a múltat. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) gyűjteményében őrzött szerepbaba egy három évtizeden át formált legendás alakítást idéz fel, amelyről nem maradt fenn ismert fénykép.

Ménes Márta
2026. 10. 05. 10:35
A Stuart Mária 1888-as nagyváradi vendégjátéka Forrás: OSZMI

Jászai pályájáról fényképek, filmfelvételek, színlapok és jelmezek is fennmaradtak. Köztük van egy apró figura is, amely feltehetően egyik régi szerepét idézi. A szerepbaba talán nem mondja meg pontosan, milyen volt Jászai Stuart Máriája a színpadon, de azt megmutatja, hogy egykor egy alakítás nemcsak a nézők emlékezetében létezett: tárgyat, jelmezt, arcot és formát is kapott.

A Stuart Mária színlapja (Forrás: OSZMI)

A baba és Stuart Mária

A Jászai Mari-szerepbabáról Kiss Erika Zsuzsanna írt az OSZMI A hónap műtárgya című rovatában. A szerepbaba – más néven jelmezbaba – nem gyermekjátéknak készült: egy-egy ismert színész emlékezetes alakítását és annak jelmezét őrizte meg kicsinyített formában. A századforduló környékén vált népszerűvé, és külföldön is készültek hasonló, színészeket és szerepeiket megörökítő babák.

A jelmezbaba feje festett masszából készült, haja parókakészítőtől származik, teste textilből van. Ruháján bársony, selyem és szatén is megjelenik, a puffos ujjakat sárgás műselyemszalag és apró gyöngyök díszítik. 

A tárgyat a közelmúltban restaurálták; a munkát Retkes-Kiss Antal Farkas, a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója diplomamunkaként végezte.

 

Blaha LujzaszerepStuart MáriaSzóljon hozzá!

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