Egy különleges szerepbaba mutathatja meg, hogyan nézett ki Jászai Mari a színpadon

Jászai pályájáról fényképek, filmfelvételek, színlapok és jelmezek is fennmaradtak. Köztük van egy apró figura is, amely feltehetően egyik régi szerepét idézi. A szerepbaba talán nem mondja meg pontosan, milyen volt Jászai Stuart Máriája a színpadon, de azt megmutatja, hogy egykor egy alakítás nemcsak a nézők emlékezetében létezett: tárgyat, jelmezt, arcot és formát is kapott.

A Stuart Mária színlapja (Forrás: OSZMI)

A baba és Stuart Mária

A Jászai Mari-szerepbabáról Kiss Erika Zsuzsanna írt az OSZMI A hónap műtárgya című rovatában. A szerepbaba – más néven jelmezbaba – nem gyermekjátéknak készült: egy-egy ismert színész emlékezetes alakítását és annak jelmezét őrizte meg kicsinyített formában. A századforduló környékén vált népszerűvé, és külföldön is készültek hasonló, színészeket és szerepeiket megörökítő babák.

A jelmezbaba feje festett masszából készült, haja parókakészítőtől származik, teste textilből van. Ruháján bársony, selyem és szatén is megjelenik, a puffos ujjakat sárgás műselyemszalag és apró gyöngyök díszítik.