A századforduló egyik első celebje a saját erkélyéről nézte végig, amint teret neveznek el róla

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A színpadon ünnepelték, dalait az egész ország ismerte, a neve pedig máig ott él Budapest térképén. Blaha Lujza, a magyar színjátszás egyik legismertebb alakja 176 éve ezen a napon született. De milyen út vezetett a gyerekszínpadtól a „nemzet csalogánya” jelző kiérdemléséig?

Ménes Márta
2026. 09. 08. 10:26
Blaha Lujza Forrás: szinhaz.hu
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Hetvenévesen már teret neveztek el róla Budapesten

1920-ban, hetvenedik születésnapja alkalmából a Népszínház előtti teret róla nevezték el, a ceremóniát lakása erkélyéről követte. 

A korabeli beszámoló szerint az egykori Népszínház éppen vele szemközt állt, az épület ekkor már a Nemzeti Színháznak adott otthont.

A színpadon ünnepelt színésznő magánéletéről jóval kevesebbet tudott a közönség. Háromszor ment férjhez, és még kortársai közül is kevesen tudták, hogy 24 éves korában, házasságon kívül fia született. A gyermeket saját vezetéknevén, Reindl Sándorként anyakönyveztette. Később lánya is született, aki Blaha Sári néven maga is megpróbálkozott a színpaddal.

Blaha Lujza 1910-ben jelentette be visszavonulását, bár később még fellépett. 1926. január 18-án halt meg Budapesten. Temetésén hatalmas tömeg gyűlt össze; a korabeli krónikások Kossuth Lajos és Jókai Mór búcsúztatásához hasonlították a szertartást.

 

Blaha Lujzavándorszínészszínész

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