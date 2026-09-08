A századforduló egyik első celebje a saját erkélyéről nézte végig, amint teret neveznek el róla

Hetvenévesen már teret neveztek el róla Budapesten

1920-ban, hetvenedik születésnapja alkalmából a Népszínház előtti teret róla nevezték el, a ceremóniát lakása erkélyéről követte.

A korabeli beszámoló szerint az egykori Népszínház éppen vele szemközt állt, az épület ekkor már a Nemzeti Színháznak adott otthont.

A színpadon ünnepelt színésznő magánéletéről jóval kevesebbet tudott a közönség. Háromszor ment férjhez, és még kortársai közül is kevesen tudták, hogy 24 éves korában, házasságon kívül fia született. A gyermeket saját vezetéknevén, Reindl Sándorként anyakönyveztette. Később lánya is született, aki Blaha Sári néven maga is megpróbálkozott a színpaddal.

Blaha Lujza 1910-ben jelentette be visszavonulását, bár később még fellépett. 1926. január 18-án halt meg Budapesten. Temetésén hatalmas tömeg gyűlt össze; a korabeli krónikások Kossuth Lajos és Jókai Mór búcsúztatásához hasonlították a szertartást.