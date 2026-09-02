Casanova a Thália Télikertben: két korszak találkozik az új romantikus vígjátékban

A korszakok váltakozása az előadás formájában is megjelenik. A 18. századi környezet és a jelen hétköznapi világa gyors váltásokkal követi egymást, a szereplők pedig több különböző karaktert is megformálnak. A szerepcserék, félreértések és váratlan helyzetek egyúttal a romantikus vígjáték humorát is meghatározzák.

Fotó: Thália Színház

Casanova kettős alakját Dóra Béla játssza, mellette Tamási Zoltán, Fekete Patricia, Szabó Erika és Tóth Eszter több szerepben is színpadra lép. A produkció díszlet- és jelmeztervezője Horváth Jenny, rendezőasszisztense Papp Krisztina, súgója Kovács Zsuzsanna, ügyelője Svébis György. A darab írója és rendezője Szécsi Bence.

A Casanova, avagy álmaim nyugtalanok bemutatóját 2026. október 9-én tartják a Thália Télikertben. A darab a Thália Színház felkérésére készült, a bemutató egyben egy új kortárs magyar színpadi mű megszületését is jelenti.

Az előadásra jegyek a Thália Színház jegyértékesítési felületén érhetők el.