Borítókép: Beatrice együttes (Fotó: Fortepan)
Beatrice-kvíz: 8 óra munka, Nagy Feró és a rock and roll – mennyire ismeri a legendás zenekart?
Nagy Feró és a Beatrice dalai generációk számára jelentettek sokat – most 5 kérdésben tesztelheti, mennyire emlékszik a zenekar történetére.
Ki a Beatrice legendás frontembere?
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