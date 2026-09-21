Közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését kezdeményezi a Fidesz

A javaslat részletei között szerepel a közterületen életvitelszerűen tartózkodás szabályainak betartatása és a rendészek számára biztosított intézkedési jogosultságok felülvizsgálata. A képviselők szerint a rendészeti fellépés mellett a szociális ellátórendszer megerősítésére is szükség van.

A hajléktalanellátást és az aluljárók helyzetét is rendezni kell

Szepesfalvy Anna az aluljárók használatáról is beszélt. A Fidesz frakcióvezetője szerint a metró üzemidején kívüli lezárásra vonatkozó korábbi kezdeményezésüket a közgyűlés elfogadta, azonban állítása szerint annak végrehajtása nem történt meg.

A politikus úgy látja, hogy az aluljárók rendezett működéséhez nem elegendő a biztonság megteremtése, az üresen álló üzlethelyiségek hasznosítására is szükség van.

A Fidesz ezért a tulajdonosi bizottsággal olyan stratégiát dolgoztatna ki, amely megkönnyítené az üzlethelyiségek kiadását, és szélesebb körű hasznosításukat tenné lehetővé.

A frakcióvezető szerint a közszolgálati, kulturális és üzleti célú felhasználást egyaránt érdemes lenne megvizsgálni. Példaként említette a Kálvin téri, a Nemzeti Múzeumhoz kapcsolódó megoldást, valamint a Flórián térre tervezett kezdeményezést.

A hajléktalanellátás kapcsán Szepesfalvy Anna azt hangsúlyozta, hogy a rendészeti fellépést a szociális ellátás fejlesztésének is ki kell egészítenie. Szerinte megfelelő férőhelyekre és az intézmények fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy a hajléktalan emberek számára valódi segítséget lehessen nyújtani.