Közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését kezdeményezi a Fidesz

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A Fidesz fővárosi frakciója több rendőrt és szélesebb intézkedési jogköröket szeretne Budapesten, miközben az önkormányzati finanszírozás, a víziközművek felújítása és a parkolási rendszer is napirenden van. Szepesfalvy Anna és Gulyás Gergely Kristóf a fővárosi közgyűlés ülése előtt ismertette a frakció javaslatait.

Gábor Márton
2026. 09. 21. 16:16
Hajléktalanok fekszenek az Astoria alatt található aluljáróban. Forrás: Havran Zoltán
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A javaslat részletei között szerepel a közterületen életvitelszerűen tartózkodás szabályainak betartatása és a rendészek számára biztosított intézkedési jogosultságok felülvizsgálata. A képviselők szerint a rendészeti fellépés mellett a szociális ellátórendszer megerősítésére is szükség van.

A hajléktalanellátást és az aluljárók helyzetét is rendezni kell

Szepesfalvy Anna az aluljárók használatáról is beszélt. A Fidesz frakcióvezetője szerint a metró üzemidején kívüli lezárásra vonatkozó korábbi kezdeményezésüket a közgyűlés elfogadta, azonban állítása szerint annak végrehajtása nem történt meg.

A politikus úgy látja, hogy az aluljárók rendezett működéséhez nem elegendő a biztonság megteremtése, az üresen álló üzlethelyiségek hasznosítására is szükség van. 

A Fidesz ezért a tulajdonosi bizottsággal olyan stratégiát dolgoztatna ki, amely megkönnyítené az üzlethelyiségek kiadását, és szélesebb körű hasznosításukat tenné lehetővé.

A frakcióvezető szerint a közszolgálati, kulturális és üzleti célú felhasználást egyaránt érdemes lenne megvizsgálni. Példaként említette a Kálvin téri, a Nemzeti Múzeumhoz kapcsolódó megoldást, valamint a Flórián térre tervezett kezdeményezést.

A hajléktalanellátás kapcsán Szepesfalvy Anna azt hangsúlyozta, hogy a rendészeti fellépést a szociális ellátás fejlesztésének is ki kell egészítenie. Szerinte megfelelő férőhelyekre és az intézmények fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy a hajléktalan emberek számára valódi segítséget lehessen nyújtani.

Állami forrásokat kérnek a víziközmű-hálózat felújítására

Gulyás Gergely Kristóf a budapesti víziközmű-hálózat állapotát is a frakció fontos ügyei közé sorolta. A képviselő szerint a hálózat elöregedett, ezért jelentős felújításokra és fejlesztésekre van szükség. A Fidesz álláspontja szerint az ivóvíz megfizethetőségének biztosítása alapvető szempont, ezért a rezsivédelemhez kapcsolódó költségek finanszírozásában az államnak is szerepet kell vállalnia. 

Gulyás szerint a fővárosi hálózat felújítására dedikált állami költségvetési forrást kellene biztosítani.

A javaslat két részből állna: egyrészt a sürgős, rossz állapotú vezetékszakaszok felújítására, másrészt a hosszú távú fenntartás és fejlesztés finanszírozásának rendezésére keresnének megoldást. Gulyás Gergely Kristóf egy korábbi javaslatukat is felidézte, amely a közút- és a víziközmű-felújítások összehangolását célozta volna. Szerinte a beruházások összehangolásával elkerülhető lenne, hogy egy útszakasz felújítását követően rövid időn belül ismét fel kelljen bontani az útburkolatot a vízvezetékek cseréje miatt.

A képviselő hangsúlyozta: a víziközművek finanszírozásának kérdését az önkormányzati rendszer egészének finanszírozásával együtt kellene rendezni. A Fidesz szerint a főpolgármesternek a kormánnyal folytatott tárgyalások során átfogó megállapodást kellene elérnie az önkormányzati feladatok finanszírozásáról.

A főváros és a kormány tárgyalásairól is beszámolót várnak

Szepesfalvy Anna bírálta a fővárosi önkormányzat kötelezettségvállalásait, amelyek szerinte nem minden esetben rendelkeznek biztosított fedezettel. A frakcióvezető úgy véli, a közgyűlésnek világos tájékoztatást kellene kapnia arról, hogy milyen állapotban vannak a főpolgármester és a kormány közötti egyeztetések.

A politikus szerint a fővárosi közgyűlésnek azt is meg kellene tárgyalnia, hogy amennyiben nem születik megállapodás a kormánnyal, milyen intézkedésekkel biztosítható a város működése december 31-ig.

Szepesfalvy szerint a főpolgármesternek a finanszírozási helyzetet és a várható kormányzati megállapodásokat a képviselők elé kellene tárnia, mielőtt újabb, jelentős anyagi kötelezettségeket vállalnak.

A Fidesz frakcióvezetője az önkormányzati finanszírozásról szólva azt is kifogásolta, hogy a kampányban ígért partneri kapcsolat helyett a településvezetők egy része szerinte nem kap megfelelő együttműködést az új kormányzati szereplőktől. Hozzátette: tapasztalatai szerint a probléma nem kizárólag pártállástól függ.

A parkolási díjak módosítását kezdeményeznék

A parkolási szabályokkal kapcsolatban a Fidesz több módosítást is javasol. Szepesfalvy Anna szerint a parkolási díjak átlagosan 50 százalékos emelését követően a fővárosnak biztosítania kellene a közösségi közlekedési bérlettel rendelkezők számára tervezett kedvezményt.

A frakcióvezető szerint a kedvezményrendszer fejlesztése nem készült el, ezért azt kezdeményezik, hogy amíg a főváros nem teszi lehetővé a kedvezmény igénybevételét, ne szedjék be a teljes emelt parkolási díjat.

A politikus a 2000 kilogramm feletti gépjárművek januártól tervezett dupla parkolási díját is bírálta. Szerinte a nagycsaládosok esetében indokolt lenne olyan parkolókártya bevezetése, amely lehetővé teszi a kedvezményes, egyszeres díj megfizetését.

A frakció az elektromos autók parkolási kedvezményének visszaállítását is szorgalmazza. Gulyás Gergely Kristóf szerint a teljes kedvezményt vissza kellene vezetni a tisztán elektromos autók számára, mivel a környezetvédelmi célok továbbra is indokolják az elektromos közlekedés támogatását.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának működését is módosítanák

Szepesfalvy Anna a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsával kapcsolatban is ismertette a Fidesz álláspontját. A frakcióvezető szerint szükség van egy olyan fórumra, amely összehangolja a főváros és a kormány fejlesztési elképzeléseit, ugyanakkor kifogásolta, hogy a testület működése szerinte csökkentheti a demokratikusan megválasztott közgyűlés szerepét.

A Fidesz azt javasolja, hogy a főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában tárgyalt fontosabb ügyeket előzetesen vigye a közgyűlés elé. 

A frakció emellett azt is kezdeményezi, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció legalább egy tagot delegálhasson a testületbe.

Szepesfalvy Anna szerint a fővárosi képviselőknek érdemi szerepet kell kapniuk a várost érintő nagy döntésekben. A javaslat célja, hogy a közgyűlés ne csak utólag értesüljön a tanácsban születő megállapodásokról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

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