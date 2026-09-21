A Fidesz bojkottálta Baka András beszédét

Magyar Péter csak az ellenzékkel tud foglalkozni

Baka András napirend előtti felszólalását követően Magyar Péter beszélt a Tisztelt Házban. A miniszterelnök szerint sokan vannak, akik azt szeretnék elhitetni a magyarokkal, hogy a jelenlegi kormány fő célja nem a magyar érdek képviselete.

Fotó: Ladóczki Balázs

Ezután a Baka András beszédétől távol maradó ellenzéki politikusok megérkeztek az ülésterembe.

Majd a kormányfő számon kérte V. Németh Zsolt fideszes képviselőt, aki lapunk egyik nyomtatott számát olvasta a felszólalás közben.

Magyar Péter áttért az előző kormány által kötött autópálya-koncesszióra, ami a miniszterelnök szerint 23 ezer milliárd forintot jelentett Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak. Magyar Péter leszögezte, hogy szükség van nemzeti tőkére, de azt állította, hogy ellopták a magyar emberek pénzét. Magyar Péter szerint az Orbán-kormányok idején megszállták az állami beruházásokat, a vasútépítést, a stratégiai távközlést, a hadiipart és további területeket is.

Borítókép: Baka András köztársasági elnök (Fotó: Ladóczki Balázs)