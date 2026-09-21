A Fidesz bojkottálta Baka András beszédét

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A köztársasági elnök után Magyar Péter miniszterelnök is beszélni fog a Tisztelt Házban.

Máté Patrik
2026. 09. 21. 13:01
országgyűlés, parlament, plenáris ülés, Baka András
Fotó: Ladóczki Balázs
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Magyar Péter csak az ellenzékkel tud foglalkozni

Baka András napirend előtti felszólalását követően Magyar Péter beszélt a Tisztelt Házban. A miniszterelnök szerint sokan vannak, akik azt szeretnék elhitetni a magyarokkal, hogy a jelenlegi kormány fő célja nem a magyar érdek képviselete. 

Magyar Péter, országgyűlés
Fotó: Ladóczki Balázs

Ezután a Baka András beszédétől távol maradó ellenzéki politikusok megérkeztek az ülésterembe. 

Majd a kormányfő számon kérte V. Németh Zsolt fideszes képviselőt, aki lapunk egyik nyomtatott számát olvasta a felszólalás közben.

Magyar Péter áttért az előző kormány által kötött autópálya-koncesszióra, ami a miniszterelnök szerint 23 ezer milliárd forintot jelentett Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak. Magyar Péter leszögezte, hogy szükség van nemzeti tőkére, de azt állította, hogy ellopták a magyar emberek pénzét. Magyar Péter szerint az Orbán-kormányok idején megszállták az állami beruházásokat, a vasútépítést, a stratégiai távközlést, a hadiipart és további területeket is. 

Borítókép: Baka András köztársasági elnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

baka andrásparlamentfideszMagyar Péter

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