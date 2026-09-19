Mohamed Szalah kivégezte Sallai Rolandékat

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A török labdarúgó-bajnokság listavezetője, a Galatasaray súlyos vereséget szenvedett a Trabzonsportól szombaton este. A Trabzonspor egyiptomi sztárja, Mohamed Szalah egymaga három gólt lőtt, Sallai Roland együttese 4-0-ra kapott ki ezen a mérkőzésen.

Lantos Gábor
2026. 09. 19. 20:58
Azért igazolták le Mohamed Szalahot, hogy úgy játsszon, ahogy a Galatasaray ellen tette Fotó: SERHAT AETINKAYA Forrás: ANADOLU
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Mohamed SzalahTrabzonsporGalatasaraySallai Roland

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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