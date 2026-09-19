Ilyen nincs! Különös üzenetet kapott a vendégcsapat az NB II-es borsodi rangadó előtt

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Szombaton rendezték meg a labdarúgó NB II-ben a Mezőkövesd és a Kazincbarcika csapatának borsodi rangadóját. A mérkőzés előtt furcsa fénykép jelent meg a Mezőkövesd hivatalos Facebook-oldalán. A meccsen sem termett semmi babér a Barcikának, amely 4-1-es vereséget szenvedett. A Videoton pedig Nagykanizsán szenvedett vereséget.

Lantos Gábor
2026. 09. 19. 18:19
Különös üzenet várta a Mezőkövesdre érkező Kazincbarcikát az NB II-ben Forrás: Facebook
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Mezőkövesd Zsóry Futball ClubNB IIKazincbarcika

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