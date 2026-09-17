Magyar Péter könnyen megbánhatja ezt a döntést

Lett volna alternatív megoldás

A szakember számításai alapján parttól partig tartó fenékküszöb helyett a hajózott mederben kialakított, felszín alatti medergátat tartotta volna célszerűnek, amely esetében kevesebb kő felhasználásával 70–80 centiméterrel lehetett volna megemelni a vízszintet. Egy másik, ideiglenes változatban 14–16, megfelelően rögzített és feltöltött tengeri konténerrel szűkítette volna a medret. Állítása szerint ezzel akár egyméteres vízszintemelést is el lehetett volna érni. Elismerte ugyanakkor, hogy a beruházást rendkívüli helyzetben, szokatlanul rövid idő alatt kellett megtervezni és kivitelezni, valamint azt is, hogy az atomerőmű leállítását végül sikerült elhárítani.

A mérnök szerint azonban tartósabb és műszakilag kedvezőbb megoldás is születhetett volna, a BME kivitelezési tervei kapcsán pedig felhívta a figyelmet, hogy a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők. Emiatt az sem tisztázott, mennyiben egyezett az eredeti elképzelés azzal a módszerrel, amelyet végül a vízügy és a honvédség alkalmazott.

Megfizethetjük még Magyar Péter gyors döntését?

A paksi atomerőmű nyári válságát felidézve a kormányfő szeptember 12-én Veszprémben részletesen beszélt a döntéshozatal pillanatairól. Azt mondta, nagyon gyorsan kellett dolgozni előkészített dokumentumok és számítások nélkül, a szakemberek pedig éjjel-nappal dolgoztak.

Meghallgattuk őket, senki nem mert állást foglalni, mindenki rám nézett, én pedig ráböktem az egyik verzióra, másnap a kormány elfogadta

– idézte fel. Az eredménnyel elégedett volt, mert szerinte sok száz millió forinttal olcsóbban és két héttel korábban elvégezték a munkát a számításokhoz képest. Elégedettsége ellemére előre azt is bejelentette, hogy korábbi ígéretéhez hűen hibázott.

„Megígértem, hogy fogok hibázni. Betartottam? Be. Mindenki hibázik, a különbség talán ott van, hogy szeretne az ember tanulni a saját hibájából, fejlődni.” Ez most azonban sokba kerülhet, nagyon sokba, amennyiben a Duna évmilliók alatt átázott márgájáig kimosódik a meder. A komoly kár talán még elkerülhető, de korábban biztosan az lett volna, ha a kormány időben cselekszik.