Hiába Magyar Péter győzelmi jelentése, kikezdhette a paksi fenékküszöböt a felgyorsult sodrás és a meder kimosódása
Kérdésessé vált, hogy megépül-e eredeti tervek szerint a paksi fenékküszöb, ugyanis a hatalmas sodrású víz óriási terhelésnek teszi ki magát az építményt és gyorsan mélyíti ki maga alatt a medret. Ám nem ez a projekt egyetlen problémája, mivel az már korábban kiderült, hogy környezetvédelmi engedély nélkül építi a paksi fenékküszöböt a kormány.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!