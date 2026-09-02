Bart István kinevezése túlmutat egy személyi döntésen – külföldi érdekek is megjelentek a Tisza energiapolitikai irányváltása mögött

Bart Istvánnál felmerülhet a lojalitás kérdése. Fotó: Facebook.

Német állami pénzek és a közös szakmai műhely

Ausztria mellett a Tűzfalcsoport a német kapcsolatokat is gorcső alá vette. A portál szerint Bart István közéleti szerepléseiben sokáig a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatójaként szerepelt. Az intézet honlapja, a klimapolitika.com időközben elérhetetlenné vált, a mögötte álló Klímapolitika Kutató és Tanácsadó Kft. azonban továbbra is szerepel a cégnyilvántartásban. A Tűzfalcsoport szerint Bart a cég tulajdonosa és ügyvezetője. A portál bemutatta a német állam European Climate Initiative, vagyis EUKI nevű projektfinanszírozási eszközét is. A Tűzfalcsoport szerint az EUKI 2018-ban több mint egymillió eurós kerettel hirdette meg a South East Europe Energy Transition Dialogue elnevezésű programot, amelynek célja a délkelet-európai energiaátmenetről szóló párbeszéd elősegítése volt.

A Tűzfalcsoport kiemeli, hogy a program célországai Bulgária, Horvátország, Görögország és Románia voltak, Magyarország viszont nem szerepelt közöttük. Ennek ellenére – írja a portál – Bart vállalkozása, a Klímapolitika Kft. felbukkant a résztvevő partnerek között, legalábbis a román Energy Policy Group projektoldalán.

A Tűzfalcsoport szerint az EUKI hivatalos oldala magyar partnert nem sorolt fel, a projekt végrehajtó szervezete pedig az Agora Energiewende volt. A portál ezt olyan kettősségként értékeli, amely szerint egy német állami program, amely hivatalosan négy országra koncentrált, a gyakorlatban mégis magyar tanácsadócéget is foglalkoztatott.

Bart cége 2018 és 2021 között több tanulmányt készített az Agora számára. Ezek szerzői között rendszeresen felbukkant Kelemen Ágnes is, aki 2012 és 2019 között dolgozott a Klímapolitika Kft.-nél, majd Bart Istvánhoz hasonlóan a Tisza-kormányban kapott pozíciót, vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárként - írta a Tűzfalcsoport.

A portál külön kiemeli Kelemen Ágnes 2019-es tanulmányát, amelynek címe Myths and facts about deploying renewables in the power systems of Southeast Europe, és amelynek címlapján a „Delivered by Klimapolitika Ltd. to Agora Energiewende” megjelölés szerepel.

A Tűzfalcsoport szerint a tanulmány köszönetnyilvánításában a német kormány mellett az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium is megjelenik.

A portál hangsúlyozza, hogy ugyanez a tárca támogatta az Energiaklub Paks II.-vel szembeni tevékenységét is. A Tűzfalcsoport szerint így nem pusztán egy német, hanem osztrák állami pénzek megjelenésének gyanúja is felmerül, amit – mint írják – maga a dokumentum is alátámaszt.

Bart István a saját hazáját képviseli?

A Tűzfalcsoport írásának jelentős részét Bart István korábbi nyilvános megszólalásainak szenteli. A portál szerint a szakértő évek óta beszélt arról, milyen társadalmi és gazdasági árat tart elfogadhatónak a klímapolitikai célok érdekében. A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Bart 2019. június 19-én a Klubrádióban a benzinár emeléséről beszélve úgy fogalmazott: egy 20 százalékos drágulás „borzalmas nyilván annak, akinek be kell osztania a pénzét”, de a civilizáció elpusztulásához képest szerinte „talán egy elviselhető dolog”.

A portál szerint ugyanebben a beszélgetésben Bart a kerozinadó hiányát „felháborító és égbekiáltó dolognak” nevezte, amelyet „nyilván azonnal meg kellene szüntetni”. A nyugdíjak kapcsán – írja a Tűzfalcsoport – Bart arról beszélt, hogy az állam döntése, honnan szedi be az adót, és akár a benzinen vagy a gázon is beszedhetné azt a pénzt, amelyet egyébként nyugdíjra költ. A portál szerint három évvel később, 2022. június 30-án, szintén a Klubrádióban Bart a klímamenekültek kérdéséről beszélt.

A Tűzfalcsoport szerint úgy vélte, hogy a klímaváltozás miatt megszűnő életfeltételek legalább annyira méltányolhatók menekülési okként, „mint amikor lőnek”.