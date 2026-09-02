Bart István kinevezése túlmutat egy személyi döntésen – külföldi érdekek is megjelentek a Tisza energiapolitikai irányváltása mögött

Bart István helyettes államtitkári kinevezése nem pusztán személyi kérdés – állítja a Tűzfalcsoport. A portál szerint a klímapolitikai szakértő olyan szakmai és finanszírozási hálózatokból érkezett a Tisza-kormányba, amelyekben osztrák és német állami források is megjelentek, miközben korábban az Energiaklub elnökségi tagjaként a Paks II.-vel szembeni jogi fellépésekben is szerepet vállalt.
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A Tűzfalcsoport hangsúlyozza, hogy ez súlyos állítás, hiszen álláspontja szerint a lobbizás és a közhivatal egyazon pályán csak nehezen egyeztethető össze, különösen akkor, ha a lobbi tárgya éppen egy olyan beruházás, amelyről a magyar állam évtizedes stratégiai döntést hozott.
A portál szerint ugyanakkor Tóth Máté állítása nem minden alap nélküli. A Tűzfalcsoport az atombiztos.org korábbi feltárására hivatkozva azt írja: az osztrák állam pénzügyileg támogatta az Energiaklubot, amelynek Bart István a kinevezéséig elnökségi tagja volt. A Tűzfalcsoport kiemeli az Energiaklub 2019-es hivatalos beszámolóját is, amelyben a szervezet főbb tevékenységei között szerepelt, hogy partnereikkel azon dolgoztak, „hogy a Paks II.-vel szemben további jogi lépéseket tudjunk meglépni”.
Hozzátették: az Energiaklub évek óta perel, közérdekű adatokat igényel, uniós fórumokra visz ügyeket, 2026-ban pedig – már a Tisza-kormány idején – a cégbírósághoz fordult a Paks II. Zrt. közel 80 milliárd forintos állami tőkeemelése miatt. A Tűzfalcsoport szerint az Energiaklub önmagát szakpolitikai intézetként határozza meg, finanszírozási háttere azonban kevésbé semleges képet mutat: a portál osztrák kormányzati forrásokat, uniós programokat és nemzetközi klímaalapítványokat említ. A Tűzfalcsoport hangsúlyozta: Ausztria atomellenessége nem titok és nem is új. Éppen ezért szerintük az a kérdés, hogy egy ilyen hálózat korábbi elnökségi tagja miként lehet felelős helyettes államtitkár abban a magyar minisztériumban, amelynek Paks II. jövőjéről is döntenie kell.
Német állami pénzek és a közös szakmai műhely
Ausztria mellett a Tűzfalcsoport a német kapcsolatokat is gorcső alá vette. A portál szerint Bart István közéleti szerepléseiben sokáig a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatójaként szerepelt. Az intézet honlapja, a klimapolitika.com időközben elérhetetlenné vált, a mögötte álló Klímapolitika Kutató és Tanácsadó Kft. azonban továbbra is szerepel a cégnyilvántartásban. A Tűzfalcsoport szerint Bart a cég tulajdonosa és ügyvezetője. A portál bemutatta a német állam European Climate Initiative, vagyis EUKI nevű projektfinanszírozási eszközét is. A Tűzfalcsoport szerint az EUKI 2018-ban több mint egymillió eurós kerettel hirdette meg a South East Europe Energy Transition Dialogue elnevezésű programot, amelynek célja a délkelet-európai energiaátmenetről szóló párbeszéd elősegítése volt.
A Tűzfalcsoport kiemeli, hogy a program célországai Bulgária, Horvátország, Görögország és Románia voltak, Magyarország viszont nem szerepelt közöttük. Ennek ellenére – írja a portál – Bart vállalkozása, a Klímapolitika Kft. felbukkant a résztvevő partnerek között, legalábbis a román Energy Policy Group projektoldalán.
A Tűzfalcsoport szerint az EUKI hivatalos oldala magyar partnert nem sorolt fel, a projekt végrehajtó szervezete pedig az Agora Energiewende volt. A portál ezt olyan kettősségként értékeli, amely szerint egy német állami program, amely hivatalosan négy országra koncentrált, a gyakorlatban mégis magyar tanácsadócéget is foglalkoztatott.
Bart cége 2018 és 2021 között több tanulmányt készített az Agora számára. Ezek szerzői között rendszeresen felbukkant Kelemen Ágnes is, aki 2012 és 2019 között dolgozott a Klímapolitika Kft.-nél, majd Bart Istvánhoz hasonlóan a Tisza-kormányban kapott pozíciót, vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárként - írta a Tűzfalcsoport.
A portál külön kiemeli Kelemen Ágnes 2019-es tanulmányát, amelynek címe Myths and facts about deploying renewables in the power systems of Southeast Europe, és amelynek címlapján a „Delivered by Klimapolitika Ltd. to Agora Energiewende” megjelölés szerepel.
A Tűzfalcsoport szerint a tanulmány köszönetnyilvánításában a német kormány mellett az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium is megjelenik.
A portál hangsúlyozza, hogy ugyanez a tárca támogatta az Energiaklub Paks II.-vel szembeni tevékenységét is. A Tűzfalcsoport szerint így nem pusztán egy német, hanem osztrák állami pénzek megjelenésének gyanúja is felmerül, amit – mint írják – maga a dokumentum is alátámaszt.
Bart István a saját hazáját képviseli?
A Tűzfalcsoport írásának jelentős részét Bart István korábbi nyilvános megszólalásainak szenteli. A portál szerint a szakértő évek óta beszélt arról, milyen társadalmi és gazdasági árat tart elfogadhatónak a klímapolitikai célok érdekében. A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Bart 2019. június 19-én a Klubrádióban a benzinár emeléséről beszélve úgy fogalmazott: egy 20 százalékos drágulás „borzalmas nyilván annak, akinek be kell osztania a pénzét”, de a civilizáció elpusztulásához képest szerinte „talán egy elviselhető dolog”.
A portál szerint ugyanebben a beszélgetésben Bart a kerozinadó hiányát „felháborító és égbekiáltó dolognak” nevezte, amelyet „nyilván azonnal meg kellene szüntetni”. A nyugdíjak kapcsán – írja a Tűzfalcsoport – Bart arról beszélt, hogy az állam döntése, honnan szedi be az adót, és akár a benzinen vagy a gázon is beszedhetné azt a pénzt, amelyet egyébként nyugdíjra költ. A portál szerint három évvel később, 2022. június 30-án, szintén a Klubrádióban Bart a klímamenekültek kérdéséről beszélt.
A Tűzfalcsoport szerint úgy vélte, hogy a klímaváltozás miatt megszűnő életfeltételek legalább annyira méltányolhatók menekülési okként, „mint amikor lőnek”.
A demográfiáról is idézi Bartot a portál. Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Bart a magyarországi népességfogyást olyan helyzetként mutatta be, amelyet meg kell oldani – vagy emberek behozatalával, vagy az infrastruktúra átalakításával. A Tűzfalcsoport felidéz egy Gyurcsány Ferenccel közös beszélgetést is, amelyben Bart szerint Magyarországon azért nincs valódi politikai törésvonal a klímaváltozás kérdésében, mert a lakosságnak még nem kellett „igazi áldozatot” hoznia.
A portál szerint Bart ekkor arról beszélt, hogy Nyugat-Európában már megértették: a megoldás pénzbe kerül, Magyarországon pedig még nem alakult ki annak kollektív belátása, hogy hőszivattyút kell venni, drágább autót kell választani, többet kell fizetni a benzinért és szigetelni kell a házakat. A Tűzfalcsoport szerint ezek nem elszigetelt félmondatok, hanem egy következetes szakpolitikai gondolkodás elemei.
A portál úgy látja: miközben Bart ma a megfizethető energiát ígérő Tisza-kormány egyik felelős vezetője, korábbi nyilatkozataiban a benzin 20–30 százalékos drágulását, a kerozinadó bevezetését, a klímamenekültek jogi elismerését és a demográfiai folyamatok átalakítását is olyan kérdésként kezelte, amelyeknek komoly társadalmi ára lehet.A Tűzfalcsoport végül a lojalitás kérdését teszi fel.
A portál szerint formailag lehetséges, hogy valaki egyszerre legyen osztrák finanszírozású atomellenes szervezet korábbi elnökségi tagja, német állami klímapénzből dolgozó tanácsadócég tulajdonosa, amerikai környezetvédelmi alapítvány munkatársa és a magyar állam energiafüggetlenségéért felelős helyettes államtitkár. A Tűzfalcsoport szerint azonban a kinevezés után már nem az a kérdés, hogy Bart István szakmailag felkészült-e.
A portál álláspontja szerint az a döntő kérdés, hogy a magyar állam érdekeit képviseli-e, vagy korábbi külföldi megbízói és szakmai hálózatai szempontjai is megjelennek a minisztériumi döntésekben. A Paks II.-vel kapcsolatban a Tűzfalcsoport szerint a Tisza-kormány eddig halogatott: Kapitány István felülvizsgálatot ígért, az orosz fővállalkozó tárgyalást kért, az Energiaklub pedig – Bart korábbi szervezete – továbbra is jogi úton támadja a beruházással kapcsolatos döntéseket.
Számot kellene adnia a Tisza-kormánynak
A portál a 2026-os nyarat is fontos próbaként értékeli. Az aszály és a Duna vízállásának rekordközeli csökkenése mellett a paksi blokkok hűtésének kérdése is előtérbe került. A Tűzfalcsoport szerint mindez megmutatta, mennyire vékony a magyar villamosenergia-rendszer tartaléka, amikor egyszerre jelentkezik hőhullám, aszály és az energiapolitikai irányváltás igénye. A Tűzfalcsoport záró megállapítása szerint Bart István és Kelemen Ágnes pályája ugyanabban a szakmai műhelyben metszette egymást: ugyanaz a cég, ugyanazok a német és osztrák állami források, ugyanaz a Paks-szkeptikus és megújuló-párti szakpolitikai irány, majd ugyanaz a kormány.
A portál szerint az ebből fakadó aggályok nem összeesküvés-elméletként értelmezendők, hanem beszámolókból, dokumentumokból, köszönetnyilvánításokból és archív rádiófelvételekből állnak össze. A Tűzfalcsoport szerint ezért a Tisza-kormánynak nem egyszerűen magyarázkodnia kellene, hanem számot kellene adnia arról, hogy milyen szakmai és finanszírozási kapcsolatokból érkeztek az új energiapolitikai döntéshozók, és ezek a kapcsolatok milyen módon befolyásolják Magyarország energiapolitikáját.
Bart István kinevezésével kapcsolatos aggályokról korábban lapunk is írt: helyettes államtitkári kinevezése ugyanis komoly politikai vitát váltott ki korábbi, a népességcsökkenést elfogadható folyamatként bemutató kijelentései miatt. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: Bart István kinevezése egy olyan globalista ideológia megjelenését jelzi a kormányzatban, amely hosszabb távon a családtámogatások és a középosztály támogatásának átalakítását is megalapozhatja.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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