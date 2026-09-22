Hétfőn még nem volt teljes az egyetértés, keddre Magyar Péter legyőzte a Tisza-frakciót
A Tisza-frakció végül egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szathmáry Zoltánt és új jelölt állítását kéri az államfőtől – jelentette be a miniszterelnök. A jelölt a Tiszán belül is vitát szült: miközben Magyar Péter már hétfőn arról beszélt, hogy nem látják biztosítottnak Szathmáry támogatását, Bujdosó Andrea frakcióvezető még azt mondta, a képviselőcsoport nem hozott döntést. A vita azonban hamar eldőlt, nem meglepően a kormányfő javára.
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