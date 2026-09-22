„A magyaroknak joguk van tudni, hogy mire készüljenek” – a lakossági gázárak jövőjéről faggatta Kapitány Istvánt a fideszes képviselő

A miniszter személyeskedő hangnemben, Szijjártó Péter 300 euró per megawattórás gázvásárlását felhozva kezdte válaszát Hortaynak. Végül megismételte, az ország földgázellátása teljes mértékben biztosított. Elmondta, hogy a kormányváltás után átvizsgálták az előző kormány szerződéseit, és megkezdték az optimalizálást.

– Nem 300 euró per megawattóráért fogunk vásárolni gázt – jelentette ki. Elmondása szerint a piaci árnál kedvezőbben fognak vásárolni gázt a magyar emberek számára.

Kitért arra, hogy a Tisza programjának legfontosabb része az energiaszuverenitás, energiahatékonysági programokat indítanak, tárolókat telepítenek, kihasználják a szélenergia adta lehetőségeket. Szerinte mindezeket az előző kormány elmulasztotta.

– Mindent meg fogunk oldani, hogy a rezsicsökkentést fenntartsuk – zárta válaszát Kapitány István, azonban további részleteket a lakossági gázár jövőjéről nem osztott meg.

A rezsivédelem kapcsán lapunk egyébként épp a napokban szeretett volna a Pénzügyminisztériumtól válaszokat kapni, miszerint igazak-e azok az értesülések, hogy a kormány a rezsicsökkentés kivezetését tervezi.

Tendenciózus provokációkat nem kommentál a Pénzügyminisztérium

– állt a tárca írásos feleletében, amelyben egyúttal azt javasolták, hogy a témában keressük Kapitány István energetikai minisztériumát.