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Felfüggesztették három fideszes képviselő mentelmi jogát

„A magyaroknak joguk van tudni, hogy mire készüljenek” – a lakossági gázárak jövőjéről faggatta Kapitány Istvánt a fideszes képviselő

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Az energetikai miniszter nem adott konkrét választ.

Magyar Nemzet
2026. 09. 22. 11:33
Fotó: Ladóczki Balázs
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A miniszter személyeskedő hangnemben, Szijjártó Péter 300 euró per megawattórás gázvásárlását felhozva kezdte válaszát Hortaynak.  Végül megismételte, az ország földgázellátása teljes mértékben biztosított. Elmondta, hogy a kormányváltás után átvizsgálták az előző kormány szerződéseit, és megkezdték az optimalizálást. 

– Nem 300 euró per megawattóráért fogunk vásárolni gázt – jelentette ki. Elmondása szerint a piaci árnál kedvezőbben fognak vásárolni gázt a magyar emberek számára.

Kitért arra, hogy a Tisza programjának legfontosabb része az energiaszuverenitás, energiahatékonysági programokat indítanak, tárolókat telepítenek, kihasználják a szélenergia adta lehetőségeket. Szerinte mindezeket az előző kormány elmulasztotta. 

– Mindent meg fogunk oldani, hogy a rezsicsökkentést fenntartsuk – zárta válaszát Kapitány István, azonban további részleteket a lakossági gázár jövőjéről nem osztott meg. 

A rezsivédelem kapcsán lapunk egyébként épp a napokban szeretett volna a Pénzügyminisztériumtól válaszokat kapni, miszerint igazak-e azok az értesülések, hogy a kormány a rezsicsökkentés kivezetését tervezi. 

Tendenciózus provokációkat nem kommentál a Pénzügyminisztérium

 – állt a tárca írásos feleletében, amelyben egyúttal azt javasolták, hogy a témában keressük Kapitány István energetikai minisztériumát.

 

 

 

 

 

lakossági gázárrezsivédelemKapitány IstvánHortay Olivér

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