Provokációról írt a Pénzügyminisztérium, pedig csak a rezsicsökkentés jövőjéről tettünk fel egy kérdést

A megoldás látszólag haladó, praktikus és modern. A naperőművek tömeges megjelenésével ugyanis egyre gyakrabban fordul elő idehaza, hogy bizonyos napszakokban rengeteg áram áll rendelkezésre, más időszakokban viszont szűkös a kínálat. Ez pedig befolyásolja az árakat is: ha nagy a termelés és kisebb a kereslet, az áram olcsóbb, ha viszont szűkebb a kínálat és nagyobb a kereslet, akkor általában drágább.

A fogyasztónak tehát nem kell mást tennie, mint alkalmazkodnia: akkor kell töltenie az elektromos autóját, bekapcsolnia a klímáját vagy beindítania a mosógépét, amikor olcsó az áram.

Vagyis leginkább napközben. Az okosmérő pedig ahhoz kell, hogy a szolgáltató pontos tudomást szerezzen arról, ki mikor használt áramot. A fogyasztónak pedig azzal kell tisztában lennie, hogy éppen mennyi a tarifa.

A fő kérdés tehát az alkalmazkodás.

A rezsicsökkentés egyik legfontosabb sajátossága, hogy az ár mindig ugyanannyi, a fogyasztónak nem kell tudnia, hogy mennyi az áram tőzsdei ára, mennyibe kerül a rendszerben az egyensúly fenntartása vagy hogy éppen mennyi naperőmű termel.

Így nincs szükség alkalmazkodásra – különösen olyanra nem, ami nem is lehetséges. Nap közben ugyanis rendszerint azért kisebb a kereslet, mert a legtöbben a munkahelyükön vannak. Ők, ha akarnák sem tudnák például délután kettőkor kiszedni a mosógépből a vizes ruhát.

Béka a vízben

A dinamikus árazás bevezetése persze önmagában messze nem jelenti a rezsicsökkentés megszüntetését, de a békát sem a forró vízbe dobják be, hanem lassan főzik meg. A D árszabás az első lépésként is fogható fel, bevezetésével ugyanis megjelenik a gondolat, hogy a napi szokások megváltoztathatók és a piaci árak átvezethetők a lakossági tarifákba. És éppen ez az, amit az Európai Bizottság évek óta szeretne elérni. Brüsszel gyakorlatilag a rezsicsökkentés 2013-as bevezetése óta nyomást gyakorol Magyarországra, hogy szüntesse meg az intézkedést. A legutóbbi, 2026-os uniós országspecifikus ajánlás is részletezi az ártámogatások kivezetésének kívánalmát.

Ám míg az Orbán-kormányok ellenálltak, a Tisza kifejezetten együttműködőnek tűnik: néhány héttel a hatalomra kerülésük után Magyar Péterék máris eltörölték az üzemanyagok védett árát, egyúttal hozzáfogtak az okosmérők telepítésének felgyorsításához. Utóbbira később még kitérünk.

De vissza a rezsicsökkentéshez: a forgatókönyv tehát az lehet, hogy először megjelenik a választható tarifa, azután egyre több fogyasztó kap okosmérőt. A lakosság lassan hozzászokik, hogy az áramnak napszakonként más az ára, és megtanulja időzíteni a fogyasztását, és elfogadni, hogy az olcsó áramhoz neki is alkalmazkodnia kell. Aztán egy ponton már nem is feltétlenül tűnik olyan radikálisnak, ha a rendszerben nagyobb szerepet kap a tényleges piaci ár.