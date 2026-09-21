Provokációról írt a Pénzügyminisztérium, pedig csak a rezsicsökkentés jövőjéről tettünk fel egy kérdést

Ráadásul az érvkészlet sem áll mindig biztos lábakon. Az az állítás például, hogy a lakosság ne törekedne a takarékosságra, ne áldozna az energiahatékonyságra, egyszerűen nem igaz. Nézzünk néhány számot! Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat 2023-as adatai szerint a 16 év feletti magyar lakosság 35,4 százaléka olyan lakásban élt, ahol az előző öt évben energetikai korszerűsítés történt. Ez akkor az EU ötödik legjobb értéke volt. S emlékszik-e valaki az Otthon melege program 2014-es kazáncsere-pályázataira? Bizonyára igen: a régiónként megnyitott keretek ugyanis a jelentkezők hatalmas száma miatt gyorsan kimerültek. Két évvel később hasonló történt a családi házak energetikai korszerűsítésére kiírt pályázattal is. De ide idézhető a 2024-es Napenergia plusz program, amelyre eredetileg 75 milliárdot tettek félre, ám egyetlen nap alatt 17 ezer háztartás regisztrált. A kormány végül 30 milliárdot hozzácsapott az eredeti összeghez.
A sor hosszan folytatható, de említsük meg utolsóként az idei Otthoni energiatároló program adatait: a százmilliárdos meghirdetett keretösszeg negyvenezer család támogatására volt elegendő, ehhez képest 132 ezer pályázat érkezett be.
Mikor teregetünk?
Az agitáció mellett megjelent egy másik módszer is, melynek – egyelőre – két kulcskifejezése van: okosmérő és dinamikus árszabás. A hónap elejéről származó hír, hogy szeptember elsejétől igényelhető az új villamosenergia-tarifa az MVM–nél, ennek nyomán egyes lakossági fogyasztók is választhatják az úgynevezett dinamikus, D árszabást, ami januártól indul. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményes éves fogyasztási határig – a lakosságnál 2523 kilowattóráig – továbbra is a megszokott, fix rezsicsökkentett ár érvényes. Efelett azonban az MVM már a villamosenergia-piac változásait követő, rugalmas árat alkalmazza. A belépés egyelőre önkéntes, aki pedig menet közben meggondolja magát, visszatérhet a korábbi árazáshoz.
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