Védett ár: napokon belül visszaüt Magyar Péterék böszmesége?

Mások várnak

A jelek szerint a Tisza elsiette a dolgot.

Az árak emelkedése mellett erre enged következtetni az is, hogy Magyar Péterék döntése teljesen ellentmond az európai trendnek, az energiaválság miatt életbe léptetett rendkívüli intézkedéseket ugyanis Európában vonakodnak kivezetni.

És nem véletlenül. A Világgazdaság elemzése alapján éppen a napokban mutattunk rá arra, hogy még mindig nem enyhültek a félelmek az iráni konfliktus körül. Alapvetően azért nem, mert nem tudni, hogy mikor lesz tartós, hosszú távú béke a Közel-Keleten, a felek – elsősorban Irán és az Egyesült Államok – mikor tudják véglegesen rendezni a helyzetet. Másrészt az európai gazdaság továbbra is köhög. Ennek egyik ékes példája a kátyúba került német autóipar helyzete: Székesfehérvárnyi embert tenne utcára a Volkswagen, miközben drámai a helyzet a Mercedesnél is. Utóbbinál arra kérik a munkavállalókat, hogy ingyen dolgozzanak többet. Ráadásul – és itt az újabb ok – az Európai Központi Bank az infláció megérkezése miatt a közelmúltban kénytelen volt megemelni kamatait. Ha az iráni helyzet rendezése nem történik meg vagy nem bizonyul tartósnak, és a problémák ismét felszínre kerülnek, az inflációs nyomás gyorsan visszatérhet. Mindezek miatt a legtöbb európai kormány leginkább kivár, nem tesz konkrét és gyors lépéseket.

Vagyis – az őszödi beszéd szókészletével élve – Európában ilyen böszmeséget senki nem csinált, mint a Tisza-kabinet.

A védett árak felszámolása egyébként az egyik olyan intézkedés, amellyel a Tisza-kormány az Orbán-kabinetek által bevezetett fogyasztóvédő, gazdaságélénkítő lépéseit próbálja lebontani.