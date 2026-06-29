Magyar Péter már a megszorításokat vezeti fel?

Elindult a lavina?
Június 11-én derült ki, hogy a kormány ki akarja vezetni az igen sokakat érintő kamatstopot. Megindult egy törvénytervezet társadalmi egyeztetése, ebben pedig az állt, hogy 2026. szeptember 30-ával megszűnik a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja. A tervet megerősítette a pénzügyminiszter is, rögzítve, hogy hamarosan kidolgozhatnak egy rászorultsági elven működő új szabályrendszert. A kamatstopot eredetileg hat hónapra vezette be az Orbán-kormány, de már több mint négy éve él.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025 év végén a kamatstop hatálya alá tartozó hitelállomány összesen 842 milliárd forintot tett ki és közel 218 ezer szerződést, vagyis a hazai jelzáloghitel-szerződések több mint negyedét érintette.
Alig telt el pár nap, és érkezett az újabb vészjósló kormányzati bejelentés. Június 17-én, szerdán este Magyar Péter a közösségi médiában tudatta, hogy a kabinet kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, mivel a töltőállomásokon az árak a védett szint alá csökkenhetnek. A jogszabály tervezetét másnap be is nyújtották, rövid úton megszavazták és június utolsó napjaiban hatályba is lépett. Az Orbán-kormány márciusban döntött úgy, hogy a 95-ös benzinnél 595, a gázolajnál 615 forintban határozza meg az árat, amelynek a megugrása ellen a Tisza döntése nyomán immár nem védi az embereket élő kormányzati intézkedés.
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