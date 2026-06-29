Magyar Péter már a megszorításokat vezeti fel?

Kisvállalkozások és otthonfelújítás

Nem kellett sokat várni és érkezett az újabb bejelentés, eszerint a kormány módosítja a Széchenyi-kártya-program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi-folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi likviditási hitel MAX+ és a Széchenyi turisztikai kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi Bubor szintjéhez igazodik, amelynek értéke június 18-án 5,89 százalék volt. A fix 3 százalékos kamatot ezekre a lehetőségekre tavaly októberben az Orbán-kormány vezette be, a Fidesz szerint a mostani kormányzati lépés több tízezer vállalkozást érinthet hátrányosan.

A sor a jelek szerint a Vidéki otthonfelújítási programmal folytatódik. A lehetőséget 2025 első napján nyitotta meg az Orbán-kormány, alkalmat adva arra, hogy egyes meghatározott ötezer fő alatti kistelepüléseken különféle otthonfelújítási munkákhoz legfeljebb 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázzanak az ott élők. A programba februárig több mint 46 ezer család kapcsolódott be, a benyújtott támogatási igények összege meghaladta a 87 milliárd forintot.

Csakhogy a program június 30-án, vagyis kedden kifut, és eddig nem esett szó arról, hogy a Tisza-kormány meghosszabbítaná azt.

Vagyonadó ugyanakkor lesz

Arról ellenben esett szó, hogy Magyar Péterék bevezetik a vagyonadót és felállítják a vagyonvisszaszerzési hivatalt. Előbbiről éppen a napokban írtuk meg, hogy a politikusok szerint a gazdagok adója, a valóságban viszont könnyen a dolgozók közterhévé válhat. Utóbbit pedig Szűcs Gábor fideszes képviselő a kommunista pártállami diktatúra terrorszervezetéhez, az ÁVH-hoz hasonlította.

Szerinte a vagyonvisszaszerzési hivatal ugyanis a nyilvánosságra került törvénytervezet alapján akár hétköznapi állampolgárokat is vegzálhat.

Az ígéretek teljesítését vetette fel Szalai Piroska ellenzéki képviselő is, utalva arra, hogy a tiszás ígéretek és a valóság között komoly ellentét felszül. Ennek kapcsán pedig felidézhető Tarr Zoltán Tisza-alelnök híres-hírhedt mondata: „Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”