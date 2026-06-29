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Magyar Péter már a megszorításokat vezeti fel?

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A gazdaságot meg kell menteni, a költségvetés hiánya pedig hatalmas, 7-8 százalék körüli – közölte hétfő reggel a miniszterelnök. Magyar Péter szavait nem hagyta annyiban a Fidesz: a párt közlése szerint a gazdaság az új kormány megalakulása óta küszködik, mégpedig azért, mert a Tisza csak Facebook-kormányzást rendez, a párt miniszterei pedig alkalmatlanok és késlekednek a megfelelő gazdaságpolitikai döntésekkel. A Fidesz arra is utalt, hogy Magyar nem véletlenül kongatja a pénzügyi vészharangot, ki akar hátrálni a választási ígéretei mögül. Ráadásul mindeközben Magyar Péterék egyre több olyan, a lakosságot segítő gazdasági intézkedésről mondanak le, amelyet az Orbán-kormány vezetett be.

2026. 06. 29. 16:37
Fotó: Havran Zoltán Forrás: MW
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Elindult a lavina?

Június 11-én derült ki, hogy a kormány ki akarja vezetni az igen sokakat érintő kamatstopot. Megindult egy törvénytervezet társadalmi egyeztetése, ebben pedig az állt, hogy 2026. szeptember 30-ával megszűnik a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja. A tervet megerősítette a pénzügyminiszter is, rögzítve, hogy hamarosan kidolgozhatnak egy rászorultsági elven működő új szabályrendszert. A kamatstopot eredetileg hat hónapra vezette be az Orbán-kormány, de már több mint négy éve él.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025 év végén a kamatstop hatálya alá tartozó hitelállomány összesen 842 milliárd forintot tett ki és közel 218 ezer szerződést, vagyis a hazai jelzáloghitel-szerződések több mint negyedét érintette.

Alig telt el pár nap, és érkezett az újabb vészjósló kormányzati bejelentés. Június 17-én, szerdán este Magyar Péter a közösségi médiában tudatta, hogy a kabinet kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, mivel a töltőállomásokon az árak a védett szint alá csökkenhetnek. A jogszabály tervezetét másnap be is nyújtották, rövid úton megszavazták és június utolsó napjaiban hatályba is lépett. Az Orbán-kormány márciusban döntött úgy, hogy a 95-ös benzinnél 595, a gázolajnál 615 forintban határozza meg az árat, amelynek a megugrása ellen a Tisza döntése nyomán immár nem védi az embereket élő kormányzati intézkedés.

Kisvállalkozások és otthonfelújítás

Nem kellett sokat várni és érkezett az újabb bejelentés, eszerint a kormány módosítja a Széchenyi-kártya-program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi-folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi likviditási hitel MAX+ és a Széchenyi turisztikai kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi Bubor szintjéhez igazodik, amelynek értéke június 18-án 5,89 százalék volt. A fix 3 százalékos kamatot ezekre a lehetőségekre tavaly októberben az Orbán-kormány vezette be, a Fidesz szerint a mostani kormányzati lépés több tízezer vállalkozást érinthet hátrányosan.

A sor a jelek szerint a Vidéki otthonfelújítási programmal folytatódik. A lehetőséget 2025 első napján nyitotta meg az Orbán-kormány, alkalmat adva arra, hogy egyes meghatározott ötezer fő alatti kistelepüléseken különféle otthonfelújítási munkákhoz legfeljebb 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázzanak az ott élők. A programba februárig több mint 46 ezer család kapcsolódott be, a benyújtott támogatási igények összege meghaladta a 87 milliárd forintot.

Csakhogy a program június 30-án, vagyis kedden kifut, és eddig nem esett szó arról, hogy a Tisza-kormány meghosszabbítaná azt.

Vagyonadó ugyanakkor lesz

Arról ellenben esett szó, hogy Magyar Péterék bevezetik a vagyonadót és felállítják a vagyonvisszaszerzési hivatalt. Előbbiről éppen a napokban írtuk meg, hogy a politikusok szerint a gazdagok adója, a valóságban viszont könnyen a dolgozók közterhévé válhat. Utóbbit pedig Szűcs Gábor fideszes képviselő a kommunista pártállami diktatúra terrorszervezetéhez, az ÁVH-hoz hasonlította.

Szerinte a vagyonvisszaszerzési hivatal ugyanis a nyilvánosságra került törvénytervezet alapján akár hétköznapi állampolgárokat is vegzálhat.

Az ígéretek teljesítését vetette fel Szalai Piroska ellenzéki képviselő is, utalva arra, hogy a tiszás ígéretek és a valóság között komoly ellentét felszül. Ennek kapcsán pedig felidézhető Tarr Zoltán Tisza-alelnök híres-hírhedt mondata: Választást kell nyerni és utána mindent lehet.

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