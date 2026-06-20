Megszegte a Tisza a választási ígéretét – keményen odasóztak Magyar Péteréknek

A Bankmonitor szakértői összeszedtek két példát arra, hogyan is hatna a változtatás a törlesztőrészletekre. Példájuk szerint egy cég felvesz Széchenyi-folyószámlahitel MAX+ konstrukció keretében 200 millió forint hitelkeretet. Ha a vállalkozás átlagosan a keret felét, azaz 100 millió forintot, használja ki, az évi 3 százalékos kamat mellett a havi kamatteher 250 ezer forint, ami éves szinten 3 millió forint kiadást jelent a vállalkozásnak. Évi 5,89 százalékos kamat mellett a havi kamatteher 490 833 forint lenne, ami 5,89 millió forint éves kamatköltséget jelent. Vagyis éves szinten 2,89 millió forinttal emelkedne a cég kamatkiadása a mai állapotok alapján.

Mennyi lesz az annyi?

Az új szerződések kamata nem fix, hanem három havonta a BUBOR aktuális módosulásának megfelelően változhat, vagyis a kamat nőhet, de akár csökkenhet is. Ez bizonytalan. Az ugyanakkor biztos, hogy a Széchenyi-kártya-program az elmúlt időszakban nagy segítség volt a vállalkozásoknak, és ez éppen a gazdasági tárca közléséből derült ki. A Kapitány István-féle minisztérium ugyanis közölte, hogy a piaci és a támogatott kamatszint közötti különbözet megfizetése az elmúlt években jelentős terhet rótt a költségvetésre.