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Megszegte a Tisza a választási ígéretét – keményen odasóztak Magyar Péteréknek

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Több módon is megszegte választási ígéreteit a Tisza Párt és Magyar Péter – erre hívta fel a figyelmet a Fidesz. A kampányban Magyar ugyanis azt állította: ha győznek, folytatni fogják az Orbán-kormány eredményes programjait, az esetleges változtatásokról egyeztetnek az érintettekkel, ezek mellett támogatják a kisvállalkozásokat. Ehhez képest a Tisza-kormány egyik első intézkedéseként hozzányúlt a 3 százalékos kamattámogatott kisvállalkozói hitelekhez. Az intézkedés a Fidesz szerint több tízezer kisvállalkozást érinthet hátrányosan.

Jakubász Tamás
2026. 06. 20. 14:20
Július 15-től már nem lehet fix évi 3 százalékos kamat mellett likviditási célú Széchenyi-kártya szerződést kötni Forrás: Shutterstock
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Bankmonitor szakértői összeszedtek két példát arra, hogyan is hatna a változtatás a törlesztőrészletekre. Példájuk szerint egy cég felvesz Széchenyi-folyószámlahitel MAX+ konstrukció keretében 200 millió forint hitelkeretet. Ha a vállalkozás átlagosan a keret felét, azaz 100 millió forintot, használja ki, az évi 3 százalékos kamat mellett a havi kamatteher 250 ezer forint, ami éves szinten 3 millió forint kiadást jelent a vállalkozásnak. Évi 5,89 százalékos kamat mellett a havi kamatteher 490 833 forint lenne, ami 5,89 millió forint éves kamatköltséget jelent. Vagyis éves szinten 2,89 millió forinttal emelkedne a cég kamatkiadása a mai állapotok alapján.

Mennyi lesz az annyi?

Az új szerződések kamata nem fix, hanem három havonta a BUBOR aktuális módosulásának megfelelően változhat, vagyis a kamat nőhet, de akár csökkenhet is. Ez bizonytalan. Az ugyanakkor biztos, hogy a Széchenyi-kártya-program az elmúlt időszakban nagy segítség volt a vállalkozásoknak, és ez éppen a gazdasági tárca közléséből derült ki. A Kapitány István-féle minisztérium ugyanis közölte, hogy a piaci és a támogatott kamatszint közötti különbözet megfizetése az elmúlt években jelentős terhet rótt a költségvetésre.

A program kamattámogatása évente mintegy 150 milliárd forintjába került az államnak – másképpen mondva ennyi maradt a vállalkozásoknál.

 

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