Több százezer magyar család kerülhet a Tisza vagyonvisszaszerzési hivatalának célkeresztjébe

A törvénytervezet alapján így akár a Családok Otthonteremtési Kedvezményét (CSOK) és a Babavárót igénybe vevők is a Hivatal látókörébe kerülhetnek, hiszen a jogszabály felhatalmazza az NVVH-t az államháztartásból nyújtott támogatások felhasználásának vizsgálatára.

2010 óta az állami otthonteremtési, lakáscélú és energetikai támogatások különböző formáit összesen több mint egymillió alkalommal vették igénybe a magyar családok. A legnagyobb érdeklődés az otthonfelújítási programokat övezte: a 2021-ben elindított, majd később vidéki és energetikai elemekkel kibővített támogatásokat összesen közel 370 ezer család vette igénybe. A 2019-ben bevezetett Babaváró hitelt mintegy 245 ezer család kérte, míg a CSOK, illetve annak utódját, a CSOK Pluszt együttesen több mint 250 ezer család használta fel lakásvásárlásra, építkezésre vagy bővítésre.

Emellett az elmúlt másfél évtizedben több tízezer háztartás jutott vissza nem térítendő állami vagy európai uniós támogatáshoz energetikai korszerűsítési programokon keresztül. Ezek közé tartoztak a lakóépületek energiahatékonyságát javító pályázatok, valamint a kedvezményes – akár nulla százalékos kamatozású – hitelkonstrukciókkal kombinált felújítási programok is.

Az előző kormány kormány évi nettó 1 millió forintos (havi kb. 83 333 forint) vissza nem térítendő Otthontámogatást biztosított a közszolgálatban dolgozók számára. Az összeg felhasználható volt meglévő lakáshitel vagy lakáslízing törlesztésére, illetve új ingatlan vásárlásakor önerőként is.

Borítókép: Egy család a Corvin-negyedben épült új lakásában (Fotó: Havran Zoltán)