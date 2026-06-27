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védett árKapitány Istvánüzemanyag

Mától nem védi az üzemanyagokat az ársapka

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Több aggály is övezi a miniszter rendeleti döntési jogkörét. A kis kutak kártérítéséről a jelek szerint nem egyeztet érdemben a tárca.

Somogyi Orsolya
2026. 06. 27. 12:26
Üzemanyag, Kapitány István
Fotó: MTI/Mohai Balázs
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Cserben hagyná a benzinkutasokat a Tisza-kormány?

De van itt egy másik nézetkülönbség is: kevés hajlandóságot mutat a gazdasági tárca arra, hogy a korábban a Fidesz-kormány által meghozott kárpótlásról szóló jogszabályt alkalmazza az üzemanyag-kiskereskedők ársapka okozta veszteségeinek enyhítésére. Erről Gépész László a Világgazdaságnak azt mondta, hogy próbáltak egyeztetni a minisztériummal, de mindössze egy eredménytelen megbeszélésen vannak túl Tótth Tamás államtitkárral. Kapitány István pedig Balla György ezirányú parlamenti kérdésére válaszul mindössze annyit mondott, hogy nem találtak ilyen címen elkülönített összeget a költségvetésben. 

A jogszabályt és a kártérítést illető kifogások miatt az FBSZ pénteken kútbezárásokkal tiltakozott.

Egyelőre nyugodt az olajpiac, sokféle árral találkozhatunk

Szombattól tehát a benzin és a gázolaj ára ismét alapvetően a piaci folyamatokhoz igazodik, de most egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára sem változott a Holtankoljak.hu adatai szerint. Szombaton literenként 

  • a 95-ös benzin átlagára 580 forint volt, 
  • a dízelé  593 forinton állt.

A védett árakra még emékezhetünk, 595, illetve 615 forintban maximálta a korábbi jogalkotó. A különbségből kitűnik, hogy valóban csökkenő trendet mutatnak egyelőre a piaci árak, holott a nyári időszakban rendszerint áremeléssel reagálnak a kiskereskedők a növekvő autósforgalomra. Már most is látni példát kifejezetten drága üzemanyagra: van, ahol 690 forintért mérnek egy liter benzint, másutt 775 forintot kell fizetni a gázolajért. Persze látni 475, illetve 441 forintos literenkénti árakat is.

Bizonytalan a béke, de elvileg annak megroppanására is számít az olajpiac

Ez a helyzet azonban egyelőre nem mondható betonbiztosnak, hiszen a közel-keleti fronton remélhetőleg kialakuló béke, és azzal együtt az onnan származó nyersolaj- és üzemanyagszállítás ingatag talajon áll. Ugyanakkor, ahogyan Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a napokban elmondta a Magyar Nemzetnek, most biztosított az ellátásbiztonság fenntartása és az, hogy ne kövesse a lépést áremelkedés a kutakon. A szakértő arra számít, hogy az üzemanyagok ára a közeljövőben tovább csökken. Grád Ottó emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi nemzetközi, illetve régiós és hazai piaci feltételek lehetővé teszik a védett áras intézmény kivezetését.

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